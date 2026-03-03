Συνεχίζονται τα έργα που συνδέονται με τον Αϊκούτ – Προβληματισμός για τη διαχείριση της υπόθεσης

Η συνέχιση των κατασκευαστικών έργων που συνδέονται με τον Σιμόν Αϊκούτ στα κατεχόμενα, παρά τις εξελίξεις στην υπόθεσή του, προκαλεί έντονο προβληματισμό, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης, μετά τη σημερινή κλειστή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων.

Ο κ. Παπαδούρης σημείωσε ότι, βάσει δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται «συνέχιση των κατασκευαστικών έργων» στις υποθέσεις που συνδέονται με τον Αϊκούτ, γεγονός που, όπως υπέδειξε, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα. Υπενθύμισε ότι το Κίνημα Οικολόγων είχε πρόσφατα συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για το θέμα, ενώ είχαν προηγηθεί και επαφές με άλλους Υπουργούς.

Αναφερόμενος στη συνεδρία της Επιτροπής, χαρακτήρισε τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα «καθαρό κλέψιμο», τονίζοντας ότι από πλευράς Κινήματος έγινε «σοβαρή δουλειά: σχεδιασμός, εκτέλεση και παράδοση στο κράτος όλων των στοιχείων», στο πλαίσιο μιας «επίπονης προσπάθειας». Όπως είπε, το κράτος προχώρησε στη συνέχεια σε διαδικασίες που περιλάμβαναν «συλλήψεις» και «επιβολή ποινών».

Ο κ. Παπαδούρης ανέδειξε επίσης δύο σημεία που, όπως ανέφερε, προκαλούν προβληματισμό. Πρώτον, την αίτηση από το Ισραήλ για μεταφορά του Αϊκούτ ώστε να εκτίσει εκεί το υπόλοιπο της ποινής του, θέτοντας ερωτήματα για το τι συνιστά «υπόλοιπο» της ποινής, αν προσμετρώνται οι μήνες που εξέτισε στην Κυπριακή Δημοκρατία και ποιο θα είναι το καθεστώς έκτισης στο Ισραήλ, ιδίως ως προς το ενδεχόμενο χαλαρώσεων.

Δεύτερον, τόνισε ότι θα αποτελέσει «απογοήτευση» εάν η κατάληξη της υπόθεσης είναι μια «ποινή-χάδι» και ταυτόχρονα συνεχιστεί ο σφετερισμός, επισημαίνοντας το προηγούμενο που ενδέχεται να δημιουργηθεί ενόψει και άλλων εν εξελίξει διαδικασιών και πιθανών συλλήψεων.

«Αν σταλεί μήνυμα του τύπου “Ελάτε, κλέψτε, χτίστε, πουλήστε — αλλά όλα καλά, υπάρχει κατανόηση”, τότε λυπάμαι τους κόπους που κατέβαλε το Κίνημα για την παράδοση των πληροφοριών και των στοιχείων, μετά από μια επίπονη προσπάθεια, με κόστος, την οποία όμως διεκπαιρεώσαμε άρτια», ανέφερε.

Καταληκτικά, σημείωσε ότι «το πόσο άρτια θα είναι η διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση παραμένει ερωτηματικό», προσθέτοντας ότι «θα δούμε τις επόμενες μέρες».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ