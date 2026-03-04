Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο: Η λήψη αποφάσεων της ΕΔΥ πρέπει να γίνεται από τα ίδια μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

Δεκτή έγινε από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούσε τη νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οριοθετώντας ότι η διαδικασία συζήτησης και λήψης απόφασης για ορισμένο θέμα πρέπει να διεξάγεται από την αρχή μέχρι το τέλος από τα ίδια μέλη του συλλογικού οργάνου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Όπως σημειώνει η Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, με την απόφασή του στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου, ξεκαθάρισε ότι «η διαδικασία συζήτησης και λήψης απόφασης για ορισμένο θέμα πρέπει να διεξάγεται από την αρχή μέχρι το τέλος από τα ίδια μέλη του συλλογικού οργάνου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας άσκησε έφεση κατά απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο είχε κρίνει ότι μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) που απουσίαζε από συνεδρία, κατά την οποία λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων, η επιλογή υποψηφίων που κατείχαν τα απαιτούμενα προσόντα βάσει Σχεδίου Υπηρεσίας, μπορούσε, κατόπιν ενημέρωσης για τις αποφάσεις της Επιτροπής, να συμμετάσχει σε επόμενη συνεδρία για το ίδιο θέμα.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο διαφώνησε με την προσέγγιση αυτή, επισημαίνοντας ότι μέλος της ΕΔΥ που απουσίαζε από τη συνεδρία, δεν συμμετείχε στη συζήτηση και δεν συνέδραμε στη λήψη των αποφάσεων, δεν μπορεί να λάβει μέρος σε μεταγενέστερη συνεδρία για το ίδιο ζήτημα, χωρίς να επαναληφθεί η διαδικασία από την αρχή.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία, στην απόφασή του το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωσε ότι η απλή ενημέρωση του απόντος μέλους ως προς τα τεκταινόμενα, δεν ικανοποιεί την πρόνοια που επιβάλλει το άρθρο 22 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 (158(I)/1999), ότι η διαδικασία συζήτησης και λήψης απόφασης για ορισμένο θέμα πρέπει να διεξάγεται από την αρχή μέχρι το τέλος από τα ίδια μέλη του συλλογικού οργάνου. Ως εκ τούτου, «τυχόν συμμετοχή του σε μετέπειτα συζήτηση του θέματος, θα καθιστούσε την όλη σύνθετη διοικητική ενέργεια, ακυρωτέα», πρόσθεσε το Ανώτατο.

Σημειώνεται ότι εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Τατιάνα Ιακωβίδου.

