Δ.Πάφου : Μέτρα αυτοπροστασίας πολιτών

Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες όπως σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.

Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Σήμερα γύρω στις 7 μ.μ., σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, θα πραγματοποιηθεί αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα Κύπρου - Cyprus Civil Defence σε τέτοιες περιπτώσεις.