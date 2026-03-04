Κίρ Στάμερ: «Πρώτη μου προτεραιότητα είναι η προστασία των Βρετανών πολιτών»

Εν μέσω έντονης κριτικής τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό ο Βρετανός Πρωθυπουργός για μια ακόμη φορά υπερασπίστηκε σήμερα, ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων, τη στάση της Kυβέρνησής του για την κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ άλλων επανέλαβε πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έδωσε το πράσινο φως για τη χρήση των βάσεων του στις αρχικές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις γιατί ήθελε να αποφύγει την περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και να παραμείνει ανοιχτός ο δρόμος της διπλωματίας. Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση του επιδιώκει μια πολιτική λύση που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και θα συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής.

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η χώρα του «δεν βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν», επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι πρόσφατες ανεξέλεγκτες επιθέσεις της Τεχεράνης έχουν αυξήσει τον κίνδυνο τόσο για το βρετανικό στρατιωτικό προσωπικό όσο και για τους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα δήλωσε ότι το Λονδίνο συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους του για την προστασία των βρετανικών συμφερόντων και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.

Επανέλαβε πως το Λονδίνο έχει επιτρέψει περιορισμένη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για αμυντικές επιχειρήσεις, διευκρινίζοντας ότι η Βρετανία δεν συμμετέχει σε επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Η στάση της Κυβέρνησης του όμως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Βουλευτές της αντιπολίτευσης με επικεφαλής την πρόεδρο των Συντηρητικών Κέμι Μπέιντενοχ επέκριναν τον Πρωθυπουργό για ασάφεια στη στρατηγική της χώρας και του ζήτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον ρόλο της Βρετανίας στην κρίση. Συχνά δε τόνιζε ότι θα πρέπει η χώρα να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για εξοπλιστικά προγράμματα.

Και όλα αυτά την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την αρχική απροθυμία του Λονδίνου να επιτρέψει τη χρήση βρετανικών βάσεων για τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Γεγονός που έχει δημιουργήσει ένταση στις διμερείς σχέσεις.

Τις τελευταίες μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ τόσο με συνεντεύξεις του σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης όσο και με δημόσιες δηλώσεις του έχει πει μεταξύ άλλων πως δεν είναι ευχαριστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι είναι απογοητευμένος από τη στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού, πως ο Κιρ Στάρμερ δεν είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ και τελικά ότι οι σχέσεις ΗΠΑ – Βρετανίας δεν είναι όπως ήταν.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση αυτή, στην παραδοσιακά άριστη σχέση Λονδίνου – Ουάσιγκτον, έχει προκύψει επειδή οι ΗΠΑ ουσιαστικά θέλουν την πλήρη στήριξη στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κρατά επιφυλακτική στάση για νομικούς και στρατηγικούς λόγους. Σημειώνουν πς παρά τη σφοδρή κριτική που δέχεται ο Στάρμερ από τον Αμερικανό Πρόεδρο ακόμη ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν του έχει απαντήσει άμεσα.

Του εναντίον παρά τις πιέσεις που δέχεται ο Στάρμερ, δήλωσε ότι οι αποφάσεις της Κυβέρνησης του λαμβάνονται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της περιοχής, αποφεύγοντας ωστόσο την εμπλοκή σε έναν ευρύτερο πόλεμο. ««Πρώτη μου προτεραιότητα είναι η προστασία των Βρετανών πολιτών», τόνισε ο Κιρ Στάρμερ.

ΚΥΠΕ