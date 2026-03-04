Βουλή: ΚΟΑ υπό έλεγχο για μισθώσεις και διαφάνεια - Η Επιτροπή Θεσμών ζητά «κάθαρση» στον κυπριακό αθλητισμό

Το αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών δεν συνεπάγεται και ανέλεγκτο, είπαν οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την Τετάρτη, τονίζοντας ότι επιβάλλεται «να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία» στον κυπριακό αθλητισμό, με διαφάνεια και λογοδοσία.

Η Επιτροπή συζητούσε τη διαχείριση των μισθώσεων των περιουσιακών στοιχείων του ΚΟΑ, υπό το φως της αστυνομικής έρευνας και των συστάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, μετά από εισήγηση της ανεξάρτητης Βουλευτού, Αλεξάνδρας Ατταλίδου.

Η κ. Ατταλίδου αναφέρθηκε σε «παρατεταμένη δυσλειτουργία» και «πρακτικές που εγείρουν θέματα νομιμότητας και χρηστής διοίκησης» στον ΚΟΑ, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, που θέτουν ζητήματα διαφάνειας, καθυστερημένης λογοδοσίας, αδυναμίας άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας.

Σημείωσε ότι η Βουλή πρέπει να εξετάσει συνολικά αν ο ΚΟΑ επιτελεί τον ρόλο του ως εποπτική αρχή του αθλητισμού, κάνοντας λόγο για «διοικητική και θεσμική αποτυχία», με την επίκληση του αυτοδιοίκητου των ομοσπονδιών ως άλλοθι και με το κράτος «να αποδέχεται σιωπηρά ένα καθεστώς μειωμένης λογοδοσίας στον αθλητισμό».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, είπε ότι οι υποδομές των γηπέδων που γίνονται τα πρωταθλήματα της ΚΟΠ, πληρώνονται από τον ΚΟΑ, ο φορολογούμενος πληρώνει χιλιάδες ευρώ για την αστυνόμευση των γηπέδων και διερωτήθηκε «πού στηρίζει η ΚΟΠ τα περί αυτοδιοίκητου και θέλει να ξεγλιστρά οποιουδήποτε ελέγχου;».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είπε ότι τα σωματεία λαμβάνουν εκατομμύρια ευρώ σε χορηγίες από το στοίχημα και δεν είναι δυνατόν να επικρατεί νεποτισμός, οικογενειοκρατία, «ισόβιοι πρόεδροι» και να υπάρχει έλλειψη λογοδοσίας και δεοντολογίας.

«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Δεν φωνάζουμε, δεν αντιδρούμε αρκετά. Αλλά έχει και ο ΚΟΑ ευθύνη για να αρχίσουμε να καθαρίζουμε τη δυσωδία», είπε, κάνοντας λόγο για τεράστια οικονομικά συμφέροντα.

Όσον αφορά τις μισθώσεις, είπε ότι πρόκειται για κρατική περιουσία και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. «Χρειαζόμαστε εκσυγχρονισμό, κάθαρση, δημοκρατική λειτουργία, διαφάνεια, λογοδοσία», ανέφερε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, διαφώνησε με το ότι ο ΚΟΑ δεν μπορεί να ελέγξει την ΚΟΠ και ζήτησε να δοθεί επίσημα τυχόν νομική συμβουλή προς τον ΚΟΑ που ανέφερε κάτι τέτοιο. Όπως είπε, «το αυτοδιοίκητο δεν σημαίνει ανέλεγκτο. Αν υπάρχει διασπάθιση χρήματος, ποινικά αδικήματα, οι αρχές του κράτους παρεμβαίνουν».

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε ότι οι καταγγελίες για τον ΚΟΑ και οι εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή «δείχνουν κατ’ επανάληψη κακοδιαχείριση», με αποκορύφωμα το πόρισμα που είναι ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας, όπως σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, είπε ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίστηκε το 2024, για πρώτη φορά ξεκίνησε έρευνα για το θέμα των μισθώσεων. Όπως είπε, υπάρχουν μισθώσεις που ο χρήστης πρέπει να πληρώνει ενοίκιο και δεν το πληρώνει, ή άλλες που χρησιμοποιούνται για άλλο λόγο από αυτόν για τον οποίο δόθηκαν. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο έλεγχος θα έπρεπε να γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι από τον ΚΟΑ.

Εξάλλου, συμφώνησε με τη θέση των Βουλευτών για περιορισμό στις θητείες στα Συμβούλια των Ομοσπονδιών και ανέφερε ότι έχει σταλεί στις ομοσπονδίες πρότυπο καταστατικό.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι για το θέμα των μισθώσεων ζητήθηκε δύο φορές ενημέρωση από το Κτηματολόγιο, το οποίο έκανε επιτόπιους ελέγχους και αναμένεται το πόρισμά του. Σημείωσε ότι η θέση του Υπουργείου για τις μισθώσεις είναι ότι ο έλεγχος των συμβάσεων πρέπει να αποτελεί ευθύνη του ΚΟΑ, καθώς δίνονται για συγκεκριμένους σκοπούς που δεν είναι σε θέση να ελέγξει το Υπουργείο.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, ανέφερε ότι το θέμα των μισθώσεων ήρθε στο Υπουργείο το 2024 από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας. Το Υπουργείο έστειλε επιστολή στον ΚΟΑ, με την οποία ζητούσε τα στοιχεία των μισθώσεων, σημειώνοντας ότι έλαβαν δύο επιστολές στις 25/4/2024 και στις 24/7/2024 με πίνακες με πλήρη στοιχεία.

Όπως είπε, από την έρευνά τους, προέκυψαν περιπτώσεις συμφωνιών που ακυρώθηκαν, που έληξαν, που χρησιμοποιούνταν για άλλο σκοπό από αυτόν της αρχικής μίσθωσης. Τα στοιχεία κατατέθηκαν στη Νομική Υπηρεσία και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας είπε ότι η διερεύνηση του θέματος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, μετά από επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στη Νομική Υπηρεσία. Η διερεύνηση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και έκτοτε η Αστυνομία αναμένει περαιτέρω οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, είπε.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι λήφθηκε ο φάκελος από την αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία αναμένει κάποιες απαντήσεις προκειμένου δώσει τελικές οδηγίες για να προχωρήσει διαδικασία.

Εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ειπώθηκε ότι είναι ενήμεροι για το ζήτημα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν από την Ελεγκτική Υπηρεσία τυχόν θέματα που προκύψουν που δεν θα ερευνηθούν από τη Νομική Υπηρεσία.

Επιπλέον, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος για τη χορηγία του ΚΟΑ, για τους ελέγχους που κάνει στις ομοσπονδίες και για την αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολών γυμναστικής.

Λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου ανέφερε ότι θέση του Λογιστηρίου είναι ότι ο ΚΟΑ πρέπει να βρει όλους τους τρόπους και τις διαδικασίες για να γίνεται σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση για είσπραξη των μισθώσεων. «Η αξιοποίηση της περιουσίας του κράτους πρέπει να γίνεται με σωστές διαδικασίες και σωστούς τρόπους», είπε.

Η μίσθωση του γηπέδου Αλφαμέγα

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, τόνισε στον ΚΟΑ τη σημασία τήρησης των όρων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση της κρατικής ενίσχυσης για το γήπεδο της Λεμεσού. «Πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι τηρούνται όλοι οι όροι της συμφωνίας του ΚΟΑ με τα τρία σωματεία, με πρώτο την καταβολή του μισθώματος, €400.000 τον χρόνο», είπε.

Όπως σημείωσε η Έφορος, στην ανακοίνωση της η Επιτροπή αναφέρει ρητά ότι είναι προνομιακοί οι όροι με τους οποίους εγκρίθηκε η ενίσχυση, υπογραμμίζοντας ότι οι €400.000 δεν αντιστοιχούν στην αγοραία αξία του ακινήτου.

Απαντώντας σε ερώτηση των Βουλευτών, κατά πόσο οι τρεις ομάδες μέχρι τώρα πληρώνουν κανονικά, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ είπε ότι μέχρι σήμερα πλήρωσαν περίπου €800.000 και ότι υπάρχουν καθυστερήσεις περίπου €500.000, με τις ομάδες να προβάλλουν κάποιες απαιτήσεις.

ΚΥΠΕ