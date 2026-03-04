Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τετάρτη

Με άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά από τις απώλειες που κατέγραψε νωρίτερα την εβδομάδα.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη της τάξης του 3,67%, κλείνοντας στις 279,26 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20, έκλεισε στις 167,85 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 2,29%. Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε € 1.178.166,19.

Κέρδη κατέγραψαν οι πλείστοι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Η Κύρια Αγορά έκλεισε με άνοδο της τάξης του 4,28%, η Εναλλακτική Αγορά με κέρδη 1,07%, και οι Επενδυτικές Εταιρείες σημείωσαν άνοδο κατά 1,38%. Τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν πτώση κατά 2,03%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €955.218 (άνοδος 4,83% – τιμή κλεισίματος €9,12). Ακολούθησαν οι μετοχές της Δήμητρα Επενδυτική με €109.424 (άνοδος 1,41% – τιμή κλεισίματος €1,44), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €48.407 (άνοδος 2,36% – τιμή κλεισίματος €1,30), της Ατλάντικ Ασφαλιστική με €16.801 (άνοδος 0,90% - τιμή κλεισίματος €2,24), και της Logicom με €14.280 (άνοδος 1,90% - τιμή κλεισίματος €3,22).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης 10 κινήθηκαν ανοδικά, 9 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 369.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ανακοινώνει ότι αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Δ&Σ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), να προχωρήσει με τη διαγραφή των μετοχών της από τη ΝΕΑ Αγορά, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου καθώς και η Παράγραφος 2.4.1.3 της ΚΔΠ 379/2014, ως τροποποιήθηκε.

Σημειώνεται επίσης, ότι έχει αποφασιστεί και η διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, σύμφωνα με το Άρθρο 19 (1)(α) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ