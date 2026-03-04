ΔΕΕ: Δεν απαλλάσσεται από αποζημίωση αεροπορική εταιρεία όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε δική της απόφαση

Αεροπορική εταιρία δεν μπορεί να επικαλεστεί «έκτακτη περίσταση» που επηρέασε προηγούμενη πτήση, όταν η καθυστέρηση μιας μεταγενέστερης πτήσης οφείλεται σε αυτόνομη επιχειρησιακή απόφασή της, η οποία αποτελεί και την καθοριστική αιτία της καθυστέρησης, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπως διευκρινίζεται με την απόφαση, δεν εναπόκειται στην ίδια την εταιρεία να σταθμίζει τα συμφέροντα διαφορετικών ομάδων επιβατών που θίγονται από τις καθυστερήσεις.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης που εξέτασε το ΔΕΕ βρίσκεται η αεροπορική εταιρεία European Air Charter και αφορά την πτήση από το Ντίσελντορφ προς τη Βάρνα, η οποία καθυστέρησε περισσότερο από τρεις ώρες.

Δύο επιβάτες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση ύψους 400 ευρώ ο καθένας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.

Το ζήτημα τέθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου Ντίσελντορφ, το οποίο κλήθηκε να εξετάσει αν μια αεροπορική εταιρεία μπορεί, στο πλαίσιο σειράς αλλεπάλληλων δρομολογίων, να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταγενέστερης πτήσης, επικαλούμενη έκτακτη περίσταση που επηρέασε προηγούμενη πτήση.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η προηγούμενη πτήση είχε επηρεαστεί από εξαιρετικά μεγάλους χρόνους αναμονής στον έλεγχο ασφαλείας του αερολιμένα Αεροδρόμιο Κολωνίας/Βόννης, οι οποίοι οφείλονταν σε υπερβολικό φόρτο εργασίας του προσωπικού ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης προσήλθαν καθυστερημένα προς επιβίβαση.

Η European Air Charter αποφάσισε να αναμείνει τους επιβάτες αυτούς, γεγονός που οδήγησε σε αναχώρηση με καθυστέρηση άνω των πέντε ωρών. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε αναδιοργάνωση των επόμενων πτήσεων της αλυσίδας δρομολογίων –μεταξύ των οποίων και η πτήση των δύο επιβατών που προσέφυγαν–, τις οποίες εκτέλεσε με αεροσκάφος αντικατάστασης.

Το Πρωτοδικείο Ντίσελντορφ υπέβαλε προδικαστικά ερωτήματα στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διευκρινιστεί αν, υπό τις συνθήκες αυτές, η αεροπορική εταιρία μπορεί να επικαλεστεί την έκτακτη περίσταση που επηρέασε την προηγούμενη πτήση.

Το ΔΕΕ έκρινε ότι η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να βασιστεί στην εν λόγω έκτακτη περίσταση, όταν η καθυστέρηση της επόμενης πτήσης οφείλεται καθοριστικά στη δική της αυτόνομη απόφαση να αναμείνει τους επιβάτες της προηγούμενης πτήσης, εφόσον η απόφαση αυτή δεν ήταν επιβεβλημένη για τον συγκεκριμένο αερομεταφορέα, μεταξύ άλλων λόγω νομικής υποχρέωσης.

Η εξακρίβωση του αν η απόφαση της εταιρείας ήταν πράγματι μη επιβεβλημένη επαφίεται, σύμφωνα με το Δικαστήριο, στο Πρωτοδικείο Ντίσελντορφ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η αεροπορική εταιρία δεν μπορεί να επικαλείται το συμφέρον των επιβατών της προηγούμενης πτήσης να ταξιδέψουν εντός εύλογου χρόνου. Όπως διευκρινίζεται, δεν εναπόκειται στην ίδια την εταιρία να σταθμίζει τα συμφέροντα διαφορετικών ομάδων επιβατών που θίγονται από τις καθυστερήσεις.

