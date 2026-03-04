Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών της Ελληνικής Κυβέρνησης Κωνσταντίνο Κυρανάκη είχε η Αννίτα Δημητρίου

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου συναντήθηκε σήμερα στα γραφεία του κόμματος με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών της Ελληνικής Κυβέρνησης Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας συνεργασίας στην περιοχή.

Τονίστηκε, παράλληλα, η ύψιστη σημασία της στενής συνεργασίας και του διαρκούς συντονισμού μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας στη διαχείριση κρίσεων, όπως αυτός αποτυπώνεται έμπρακτα και από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Παράλληλα, συζητήθηκαν και ζητήματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του κ. Κυρανάκη, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών, της βιώσιμης κινητικότητας και της ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας σε θέματα τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και κοινών πρωτοβουλιών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς και αδελφικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου.