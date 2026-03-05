Κλειστό απόψε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας–Αγίας Νάπας για αναπαράσταση θανατηφόρου

Θα κλείσει απόψε για δύο ώρες το βράδυ της Πέμπτης τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Αγίας Νάπας για αναπαράσταση της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Κλειστό μεταξύ των ωρών 21:00-23:00 θα είναι το τμήμα του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση προς Αγία Νάπα, μεταξύ των εξόδων 63 («Στάδιο ΑΣΟ») και 64 (Ξυλοφάγου), προστίθεται.

Αναφέρεται ότι το κλείσιμο πραγματοποιείται στο πλαίσιο αναπαράστασης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης, ως μέρος της συνεχιζόμενης διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω του δρόμου Ορμήδειας - Ξυλοφάγου.