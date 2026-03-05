Χειροπέδες σε 23χρονο στη Λεμεσό για υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης

Στη σύλληψη 23χρονου κατοίκου Λεμεσού προχώρησε χθες το απόγευμα η Αστυνομία Κύπρου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εξετάσεων για υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την αξιολόγηση στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 23χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχαν ήδη συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.