Υπό κράτηση τέσσερα άτομα για 233kg ναρκωτικών

Όσο διευρύνεται ο κύκλος των αστυνομικών ερευνών και ανακρίσεων, συμπληρώνονται σημαντικά κομμάτια του παζλ της υπόθεσης με τα 233kg ναρκωτικών στη Λευκωσία που εντοπίστηκαν σε δύο αποθήκες οικίας στον Στρόβολο. Υπό κράτηση για την υπόθεση, τελούν ήδη τέσσερα πρόσωπα, με τον τελευταίο συλληφθέντα να οδηγείται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο διέταξε την προσωποκράτηση του για τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, στις 24/02/2026 λήφθηκε πληροφορία στην ΥΚΑΝ ότι συνεργάτες των δύο προσώπων είναι άλλα δύο πρόσωπα. Συγκεκριμένα η πληροφορία ανέφερε ότι πρόκειται για τα πρόσωπα που μετέφεραν γύρω στα 100 κιλά ναρκωτικά στις αποθήκες του 1ου υπόπτου το μεσημέρι της Παρασκευής 13/02/2026. Επίσης ο πληροφοριοδότης ανέφερε τα δύο πρόσωπα μετέβηκαν στη Λάρνακα με όχημα ιδιοκτησίας του 3ου υπόπτου, όπου το 4° πρόσωπο παρέλαβε φορτωμένο με τα ναρκωτικά όχημα τύπου Van. Ακολούθως, το 4ο πρόσωπο ακολούθησε το όχημα του 3ου υπόπτου μέχρι τον τελικό προορισμό τους δηλαδή μέχρι τη πατρική οικία του 1ου υπόπτου στον . Εκεί σύμφωνα με την πληροφορία, τους ανέμεναν οι δύο πρώτοι ύποπτοι και στη συνέχεια και τα τέσσερα πρόσωπα, ξεφόρτωσαν και τοποθέτησαν τα ναρκωτικά στις δύο αποθήκες που βρίσκονταν στο ισόγειο και στην ταράτσα της οικίας του 1ου υπόπτου.

Σε σχέση με τον 4ο ύποπτο, μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν, προέκυψε ότι μετέβηκε προσωπικά σε εγκαταστάσεις εταιρείας και ενοικίασε αυτοκίνητο τύπου Van, για την περίοδο από 11/02/2026 μέχρι και τις 14/02/2026.

Στο Δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης ότι από την μέχρι στιγμής επεξεργασία του μεγάλου όγκου των δεδομένων που λήφθηκαν από τις συσκευές των δύο κινητών τηλεφώνων που κατασχέθηκαν από τον 1ο ύποπτο, διαπιστώθηκε ότι ο 3ος και ο 4ος ύποπτος, λαμβάνουν οδηγίες από τον 1ο ύποπτο, όσον αφορά τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον όρκο του ανακριτή, από τον έλεγχο των δεδομένων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, διαφάνηκε ότι στις 18/02/2026 νεαρό πρόσωπο μεταβαίνει στην οδό που βρίσκεται η πατρική οικία του 1ου υπόπτου, και αφού του παραδίδει χρηματικό ποσό, παραλαμβάνει από αυτόν συσκευασία η οποία ομοιάζει με τις συσκευασίες των ναρκωτικών ουσιών που παραλήφθηκαν από τις αποθήκες. Στη συνέχεια ο 1ος ύποπτος, του δίνει χρηματικό ποσό το οποίο πριν να αναχωρήσει από το μέρος καταμετρά. Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι το νεαρό αυτό πρόσωπο αυτό είναι ο 4ος ύποπτος.

Πέραν των τεσσάρων συλλήψεων, η Αστυνομία από την περασμένη Κυριακή, ενημέρωσε ότι αναζητεί και 5ο πρόσωπο.