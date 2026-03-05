Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για εντοπισμό νέων καταφυγίων στην Πάφο, λέει η Π.Α.

Στην προσπάθεια εντοπισμού και αξιολόγησης νέων χώρων που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταφύγια, επικεντρώνεται το τελευταίο διάστημα η Πολιτική Άμυνα και στην επαρχία Πάφου. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες για τον εντοπισμό κατάλληλων χώρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για σκοπούς προστασίας του πληθυσμού ενώ σύμφωνα με την αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου της ΠΑ Χαρά Λαζάρου ο αριθμός καταφυγίων στην επαρχία Πάφου ανέρχεται στα 81.

Ο κ. Λιασίδης σημείωσε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ορισμένοι χώροι με δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλου αριθμού πολιτών και αυτή την περίοδο καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη καταγραφή και αξιολόγησή τους. Όπως εξήγησε, τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες και πραγματοποιείται συντονισμένη προσπάθεια με τη συνδρομή λειτουργών από το Κτηματολόγιο, την Υπηρεσία Θήρας και τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Στόχος αυτής της συνεργασίας, πρόσθεσε, είναι να γίνει πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των υφιστάμενων καταφυγίων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο κάποια από αυτά χρειάζονται βελτιώσεις ή αναβαθμίσεις. Παράλληλα εξετάζονται και τα επόμενα βήματα για την καλύτερη αξιοποίησή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες προστασίας των πολιτών σε περίπτωση ανάγκης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την εξεύρεση νέων χώρων καταφυγίων έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο χρόνια, με βασικό στόχο την αύξηση του συνολικού αριθμού τους σε ολόκληρη την Κύπρο. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εξετάζονται και μέτρα που θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων καταφυγίων. Ήδη, όπως είπε, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει αναφερθεί στη μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη για την παροχή πολεοδομικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που ανεγείρουν νέες οικοδομές, ώστε να κατασκευάζουν καταφύγια στους υπόγειους χώρους των κτιρίων τους, χωρίς να επηρεάζεται ο συντελεστής δόμησης του υποστατικού. Καταλήγοντας, ο κ. Λιασίδης υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συστηματική εργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς την ενίσχυση και επέκταση του δικτύου καταφυγίων.

Αριθμός καταφυγίων στην επαρχία Πάφου

Η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας Χαρά Λαζάρου δήλωσε πως ο αριθμός καταφυγίων στην Πάφο αυτή την στιγμή ανέρχεται στα 81 ενώ επιπρόσθετος αριθμός καταφυγίων εξετάζονται από ομάδα πολιτικών μηχανικών των τεχνικών υπηρεσιών του ΥΠΕΣ που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών για να εξετάσουν εάν και εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές ούτως ώστε να προστεθούν και αυτά στον αριθμό των καταφυγίων. Ερωτηθείσα για την χωρητικότητα των υφιστάμενων καταφυγίων η κ. Λαζάρου ανέφερε πως είναι συνολικής δυναμικότητας περίπου 17.000 ατόμων στην επαρχία Πάφου.

Στο μεταξύ με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 5 Μαρτίου, σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο με εκπροσώπους της Πολιτικής Άμυνας. Τη σύσκεψη απασχόλησαν θέματα πολιτικής προστασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την ασφάλεια του πληθυσμού. Συζητήθηκε επίσης η εμπλοκή των τοπικών αρχών στη διαχείριση κρίσεων.

Ο Δήμαρχος ζήτησε και έλαβε ενημέρωση για τον αριθμό των καταφυγίων που υπάρχουν στα όρια του Δήμου Ιεροκηπίας. Διαπιστώθηκαν μεγάλες ανεκπλήρωτες ανάγκες, καθώς στα δημοτικά όρια υφίστανται επτά (7) μόνον καταφύγια, τα οποία βρίσκονται στη Γεροσκήπου, ενώ στα άλλα τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα δεν υπάρχουν καταφύγια.

Ο Δήμαρχος πρότεινε όπως το Κέντρο Υγείας Χριστόφορος Χατζηλαμπρής στην Κολώνη και το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών Γεροσκήπου ενταχθούν άμεσα στον κατάλογο των καταφυγίων. Τα καταφύγια στην Κύπρο, σημείωσε, θα μπορούσαν να αυξηθούν μέσα από την παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων για μεγάλες αναπτύξεις και νεόδμητες οικοδομές. Επίσης, ο Δήμαρχος αιτήθηκε την τοποθέτηση σειρήνων προειδοποίησης στα δημοτικά διαμερίσματα Κονιών, Τίμης, Αγίας Μαρινούδας και Αχέλειας.

Συμφωνήθηκε όπως, μέσα στο επόμενο διάστημα, πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την ενημέρωση του κοινού για τα διάφορα επιχειρησιακά σχέδια της Πολιτικής Άμυνας και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.