Άνοιξε τον χώρο σου με μια open plan κουζίνα-τραπεζαρία

Φαντάσου έναν ενιαίο χώρο όπου το τραπέζι, η κουζίνα και η καθημερινή ζωή συνδυάζονται αρμονικά. Κι αυτό όχι αναγκαστικά, αλλά επειδή έτσι λειτουργεί καλύτερα ο χώρος σου. Στην εποχή που ο χώρος στο σπίτι δεν είναι μεγάλη πολυτέλεια, αλλά πολύτιμο εργαλείο, μια έξυπνα διαμορφωμένη κουζίνα και τραπεζαρία μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζεις, μαγειρεύεις, κάνεις παρέα και απολαμβάνεις κάθε στιγμή. Με την ΙΚΕΑ έχεις την ευχέρεια να βρίσκεις λύσεις ώστε να κάνεις την καθημερινότητά σου πιο πρακτική. Η ενιαία διαρρύθμιση κουζίνας – τραπεζαρίας δεν είναι απλώς τάση, είναι στρατηγική επιλογή. Όταν ο χώρος λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο, κάθε τετραγωνικό αξιοποιείται στο έπακρο, χωρίς να χάνεις τίποτα σε άνεση και αισθητική. Και το καλύτερο; Κάθε στιγμή γίνεται πιο απλή και αποκτά έναν δικό της ρυθμό, από το πρωινό μέχρι το δείπνο με φίλους.

Λειτουργικότητα στην καρδιά του χώρου

Σε έναν ενιαίο χώρο, η ροή είναι το παν. Ο σωστός σχεδιασμός της τραπεζαρίας σε σχέση με την κουζίνα μπορεί να κάνει έναν απλό χώρο εξαιρετικά άνετο. Το τραπέζι δεν πρέπει να εμποδίζει και η καρέκλα καλύτερα να έχει χώρο, για να «κουμπώνουν» φυσικά και να προσφέρουν απρόσκοπτη κίνηση. Στην ΙΚΕΑ θα βρεις τραπέζια που προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη, επεκτεινόμενα για όταν φιλοξενείς περισσότερους, συμπαγή όταν θέλεις απλώς χώρο για καθημερινό φαγητό, δίνοντας στο δωμάτιο τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο λειτουργικό και στο άνετο.

Ζώνες που συνεργάζονται, όχι που συγκρούονται

Όταν η κουζίνα και η τραπεζαρία είναι σε κοινό χώρο, η «ζώνη προετοιμασίας» και η «ζώνη σερβιρίσματος» μπορούν να μιλούν μεταξύ τους. Ένα island κουζίνας με χώρο για καθίσματα, μια μπάρα με ψηλά σκαμπό ή ένα τραπέζι που ενώνει την ετοιμασία με το σερβίρισμα, όλα αυτά όχι μόνο αξιοποιούν καλύτερα τον χώρο, αλλά δημιουργούν διάλογο ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη του χώρου.

Έξυπνη αποθήκευση για κάθε στιγμή της μέρας

Όταν η κουζίνα και η τραπεζαρία συνυπάρχουν, η αποθήκευση γίνεται σύμμαχος και όχι πρόβλημα. Ράφια, ντουλάπια και συρτάρια που βρίσκονται κοντά στο τραπέζι χρίζονται απευθείας ο χώρος για τα σερβίτσια, τις πετσέτες και τα σχετικά, ώστε να έχουν τη θέση τους εκεί που τα χρειάζεσαι. Έτσι, κάθε φορά που στρώνεις τραπέζι ή αναζητάς κάτι τελευταία στιγμή το βρίσκεις!

Καρέκλες και τραπέζια που αναπνέουν με τον χώρο

Πολλές φορές ένα τραπέζι και κυρίως οι καρέκλες γύρω του περιορίζουν τον χώρο έτσι η σωστή επιλογή τραπεζιού και καρεκλών μπορεί να αλλάξει την αίσθηση του χώρου από βαρυφορτωμένο και «πυκνό» σε στιλάτο, άνετο και φιλόξενο. Προτίμησε ελαφριές καρέκλες, στοιβαζόμενες, μικρότερου βάθους ή και καρέκλες που μπαίνουν κάτω από το τραπέζι όταν δεν χρησιμοποιούνται, για αποτέλεσμα που δεν είναι μόνο πρακτικό, αλλά και πιο ευχάριστο.

Το παιχνίδι του φωτός και των υφών

Όταν ενώνεις χώρους, το φως και τα υλικά παίζουν τεράστιο ρόλο. Ξεχωριστά φωτιστικά πάνω από την τραπεζαρία και ζεστός φωτισμός πάνω από τον πάγκο της κουζίνας δίνουν χαρακτήρα στο καθένα, χωρίς να κόβουν τη συνοχή. Τα υφάσματα, από τραπεζομάντιλα μέχρι μαξιλάρια καθισμάτων, μπορούν να γίνουν το κομμάτι που ενώνει τις δύο ζώνες, κάνοντας τον χώρο να φαίνεται τόσο ενιαίος όσο και ζεστός.

Όταν ο χώρος “δουλεύει” για εσένα

Η αληθινή επιτυχία δεν είναι να έχεις απλώς ένα ωραίο δωμάτιο. Είναι να έχεις έναν χώρο που δουλεύει για εσένα, που σε βοηθά να κινείσαι, να σερβίρεις, να μαγειρεύεις, να κάτσεις και να απολαύσεις κάθε στιγμή. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το σπίτι σου — έχει να κάνει με το πόσο έξυπνα έχεις χρησιμοποιήσει κάθε εκατοστό. Αναγνώρισε τη δυναμική του χώρου σου, κάνε μια βόλτα στα καταστήματα της ΙΚΕΑ σε Λευκωσία και Λεμεσό και ηλεκτρονικά στο ikea.com.cy και βρες τις ιδέες που θα κάνουν το πάντρεμα της κουζίνας με την τραπεζαρία... γιορτή!