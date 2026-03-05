Έγκριση από Υπουργικό ν/σ για εναρμόνιση με Σύμφωνο ΕΕ για Μετανάστευση και Άσυλο

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα, κατόπιν πρότασης που ετοιμάστηκε από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προσφύγων Νόμος του 2026».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το νομοσχέδιο έχει σκοπό την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τα νομοθετήματα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο είναι δεσμευτικό για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τίθεται σε εφαρμογή στις 12 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Όπως αναφέρεται, το Σύμφωνο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου για την αυστηρή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο διασφαλίζεται η πλήρης εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, ενώ παράλληλα, εισάγονται νέες ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης και στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών στον τομέα του ασύλου.

Με αυτό τον τρόπο θα μειώνεται ο χρόνος παραμονής των αιτούντων άσυλο στη Δημοκρατία και θα επιταχύνονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ενώ επιπρόσθετα, εισάγονται νέες προβλέψεις που παρέχουν τα αναγκαία νομικά εργαλεία στην Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ανωτέρας βίας, προστίθεται.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων στον τομέα της διεθνούς προστασίας, καθώς και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας τάξης. Με ένα σύγχρονο, συνεκτικό και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο, το Κράτος ενισχύει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται ταχύτερα και πιο στοχευμένα στις μεταναστευτικές προκλήσεις, προστατεύοντας τους πραγματικά δικαιούχους διεθνούς προστασίας και διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των διαδικασιών ασύλου», επισημαίνεται περαιτέρω.

Η Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δεσμεύονται για τη συνεχή αναβάθμιση του νομοθετικού και επιχειρησιακού πλαισίου, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να εφαρμόσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ενόψει της έναρξης εφαρμογής του στις 12 Ιουνίου 2026, καταλήγει η ανακοίνωση

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ