Υπόδικος για απόπειρα φόνου έφυγε από την Κύπρο – Έρευνα σε Κεντρικές Φυλακές και Αστυνομία με εντολή Φυτιρή

Έρευνα διέταξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής σε σχέση με τις συνθήκες αναχώρησης υπόδικου από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά 32χρονο υπόδικο κατηγορούμενο για απόπειρα φόνου, ο οποίος φέρεται να έχει αναχωρήσει από τη Δημοκρατία ενώ εκκρεμεί σε βάρος του ποινική διαδικασία.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστας Φυτιρής διέταξε έρευνα για τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς Κεντρικών Φυλακών σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του εν λόγω προσώπου.

Σε ό,τι αφορά την Αστυνομία, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει ήδη διορίσει ερευνών αξιωματικό για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός ζήτησε όπως τα πορίσματα των ερευνών του κοινοποιηθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε τον Νοέμβριο στη Λάρνακα όταν ο υπόδικος μαχαίρωσε στον λαιμό τον εργοδότη του.

Στις 3 Φεβρουαρίου ήταν ορισμένη η πρώτη εμφάνισή του ενώπιον κακουργιοδικείου - ωστόσο - στο μεσοδιάστημα εκδόθηκε διάταγμα ψυχιατρικής νοσηλείας του υπόπτου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Αφού έλαβε εξιτήριο - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - βρέθηκε στην πατρίδα του.