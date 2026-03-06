Σύλληψη 33χρονου για εμπρησμό οικίας στη Λευκωσία

Στη σύλληψη 33χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού οικίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε κατοικία στη Λευκωσία. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, ωστόσο η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, συνελήφθη σήμερα με δικαστικό ένταλμα ο 33χρονος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.