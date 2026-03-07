Έτσι θα εντοπίζονται οι οδηγοί με τα ανεπίδοτα εξώδικα από κάμερες

Το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, αναμένει μεθαύριο Δευτέρα την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €146.640 πλέον ΦΠΑ από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με σκοπό την τεχνική υλοποίηση της εφαρμογής Photo Radar List, η οποία θα ενσωματωθεί στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Αστυνομίας. Στην εφαρμογή αυτή θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των οδηγών εναντίον των οποίων εκκρεμούν εξώδικα πρόστιμα από τις κάμερες.

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των ιδιοκτητών οχημάτων, που δεν έχουν παραλάβει την ειδοποίηση της παράβασης, είτε πρόκειται για το εξώδικο, που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου, είτε για την επιστολή, που αφορά ποινική δίωξη και αποστέλλεται από τον επιδότη της αναδόχου εταιρείας.

Στην εφαρμογή θα καταχωριστούν, επίσης, και οι αριθμοί εγγραφής των τουρκοκυπριακών οχημάτων, που παραβίασαν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις. Εκκρεμούν περίπου 12.000 εξώδικα πρόστιμα από κάμερες, τα οποία δεν μπορούν να επιδοθούν στους τουρκοκύπριους οδηγούς, καθώς διαμένουν στα κατεχόμενα.

Στα οδοφράγματα και στους σταθμούς

Οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των εν λόγω οδηγών θα πραγματοποιούνται στα οδοφράγματα, όπου αποτελεί τον μοναδικό τρόπο εντοπισμού των Τουρκοκυπρίων οδηγών, στους αστυνομικούς σταθμούς καθώς και στα γραφεία της Αστυνομίας στα οποία αποτείνονται οι πολίτες για την έκδοση λευκού ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση που εντοπιστεί οφειλή, το εξώδικο θα επιδίδεται αμέσως στον οδηγό. Αν δεν καταβληθεί το πρόστιμο, θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, με δυνατότητα παραπομπής της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Με την επίδοση του εξώδικου προστίμου θα ξεκινά η περίοδος αποπληρωμής, και ο πολίτης μπορεί να αναχωρήσει από το σημείο ή τον αστυνομικό σταθμό χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις.

Στο μέλλον, η επίδοση των εξωδίκων από τις κάμερες θα γίνεται και κατά τους τροχονομικούς ελέγχους, με την χρήση μικροϋπολογιστών (tablets).

Κανένας έλεγχος σε αεροδρόμια και λιμάνια

Σημειώνεται ότι, ενώ αρχικά η εφαρμογή Photo Radar List θα περιλάμβανε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια ως χώρους επίδοσης των εξώδικων προστίμων από τις κάμερες, τελικά αποφασίστηκε η εξαίρεσή τους λόγω του συστήματος πληροφοριών «Σένγκεν», στο οποίο ευελπιστούμε να ενταχθούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία το συντομότερο δυνατό.

Είναι ο μόνος τρόπος…

Σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση που έλαβαν οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών από το Αρχηγείο Αστυνομίας (Τμήμα Τροχαίας), ενόψει της εξέτασης του αιτήματος αποδέσμευσης του σχετικού κονδυλίου την ερχόμενη Δευτέρα, με τη λειτουργία της εφαρμογής Photo Radar List θα καταστεί δυνατή, με πιο αποτελεσματικό τρόπο, η επίδοση των εξωδίκων από τις κάμερες, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν από την ανάδοχο εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα φωτοεπισήμανσης στους δρόμους. Παράλληλα, η λειτουργία της εφαρμογής θα μειώσει τη γραφειοκρατία και τις εργατοώρες που σήμερα απαιτούνται από τα μέλη της Αστυνομίας για την πραγματοποίηση των επιδόσεων. Στο σημείωμα προς τη Βουλή προστίθεται επίσης ότι, για τη λειτουργία του Photo Radar List, έχουν ακολουθηθεί όλες οι δέουσες διαδικασίες που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Διαφωνίες με βουλευτές

Τον Μάρτιο του 2025, όταν το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, βουλευτές υποστήριξαν ότι η λειτουργία της εφαρμογής Photo Radar List δεν βασίζεται σε κάποια νομοθεσία και ότι, για να τεθεί σε λειτουργία, θα πρέπει να γίνουν σχετικές τροποποιήσεις. Από πλευράς της, η Αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχει το σχετικό νομικό υπόβαθρο και δεν απαιτείται καμία τροποποίηση στη νομοθεσία, θέση που υποστήριξε και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας.

Μάλιστα, προς επιβεβαίωση της πιο πάνω θέσης, το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας αποτάθηκε πρόσφατα στη Νομική Υπηρεσία, όπου διασαφηνίστηκε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο καλύπτει την λειτουργία της εφαρμογής Photo Radar List, καθώς και την επίδοση των εξωδίκων στους ιδιοκτήτες τουρκοκυπριακών οχημάτων.

Τα νέα εξώδικα για παραβίαση του κόκκινου

Με ανακοίνωσή της, η Αστυνομία ενημέρωσε το κοινό ότι από χθες, 6 Μαρτίου 2026, και χωρίς αναδρομική ισχύ, τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις της νομοθεσίας που επιφέρουν αλλαγές στην εξώδικη ρύθμιση των παραβάσεων του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη σε φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις (Νόμος 91(I)/2024), δηλαδή στα φώτα τροχαίας όπου λειτουργούν κάμερες.

Συνοπτικά, παρουσιάζεται παρακάτω η διαβάθμιση που ισχύει από χθες στα εξώδικα πρόστιμα για παραβάσεις που καταγράφονται από κάμερες στα φώτα τροχαίας:

1 Παραβίαση της υποχρεωτικής γραμμής στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές - εξώδικο πρόστιμο €25.

2 Παράλειψη συμμόρφωσης με τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη σε φωτοελεγχόμενη διασταύρωση:

Όπου υπάρχει διάβαση πεζών (είσοδος του οχήματος σε διάβαση πεζών) - εξώδικο πρόστιμο €85 και τρεις βαθμοί ποινής.

Με είσοδο του οχήματος σε σημείο πέραν της διάβασης πεζών - εξώδικο πρόστιμο €300 και τρεις βαθμοί ποινής.

Με είσοδο του οχήματος σε σημείο πέραν της άσπρης γραμμής υποχρεωτικής στάσης όπου δεν υπάρχει διάβαση πεζών (όχημα εισερχόμενο εντός της διασταύρωσης / συμβολής) - εξώδικο πρόστιμο €300 και τρεις βαθμοί ποινής.

Πως θα επικοινωνούν οι πολίτες

Επιπλέον, το κοινό ενημερώνεται ότι, σε ό,τι αφορά το σύστημα φωτοεπισήμανσης και για ερωτήματα ή διαφωνίες σχετικά με τυχόν διάπραξη αδικήματος, προβλήματα στην πληρωμή εξωδίκου, ενημέρωση για τα στοιχεία οδηγού κατά τον χρόνο της τροχαίας παράβασης ή άλλα θέματα, η επικοινωνία πρέπει να γίνεται με την ανάδοχο εταιρεία στα τηλέφωνα 8000 8009 και 2271 2609 (από το εξωτερικό), ή στην ταχυδρομική διεύθυνση P.O. Box 17031, 2260 Λατσιά – Λευκωσία, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας www.CyCameraSystem.com