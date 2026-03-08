Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Η Κυβέρνηση δίπλα στους επηρεαζόμενους - Κοινή στρατηγική για αντιμετώπιση της κρίσης»

Τη διαβεβαίωση ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό όσων επηρεάστηκαν από το ζήτημα του αφθώδους πυρετού έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προήδρευσε σήμερα σύσκεψης με εκπροσώπους των επηρεαζόμενων φορέων και παραγωγών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος τόνισε ότι στόχος της Κυβέρνησης και των επηρεαζόμενων είναι κοινός, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης θα γίνει μέσα από κοινό σχεδιασμό και συντονισμό.

Όπως ανέφερε απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, η απόφαση για τη σύγκληση της σύσκεψης λήφθηκε παρά τις δύσκολες περιφερειακές εξελίξεις που απασχολούν την Κυβέρνηση, γεγονός που, όπως σημείωσε, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Εν μέσω αυτής της δύσκολης περιφερειακής κατάστασης που έχουμε να διαχειριστούμε, αποφάσισα να συγκαλέσω σήμερα αυτή τη σύσκεψη. Είναι ενδεικτικό της σημασίας με την οποία προσεγγίζουμε τη δική σας δύσκολη και, κατ’ επέκταση, δική μας δύσκολη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι σκοπός της συνάντησης είναι να γίνει συνολική ανασκόπηση της κατάστασης και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

«Θέλω σήμερα να κάνουμε μια ανασκόπηση για το πού βρισκόμαστε και να αποφασίσουμε από κοινού πώς προχωρούμε», είπε.

Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη της Κυβέρνησης προς τους επηρεαζόμενους, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα και από την πολιτεία.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως Κυβέρνηση είμαστε δίπλα σας και προσεγγίζουμε το θέμα ακριβώς όπως το προσεγγίζετε και εσείς», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία του τομέα για την κυπριακή οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά επηρεάζουν και τις εξαγωγές καθώς και άλλους συναφείς κλάδους.

Όπως υπενθύμισε, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει μια πρώτη απόφαση για το ζήτημα, σημειώνοντας ότι αναμένονται και περαιτέρω μέτρα το επόμενο διάστημα.

«Ήδη πήραμε μια πρώτη απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα υπάρξουν και άλλες. Εκείνο που θέλω σήμερα είναι να καθορίσουμε από κοινού τη στρατηγική για το πώς προχωρούμε», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτεί κοινή προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι ο στόχος όλων των εμπλεκομένων παραμένει κοινός.

«Ο στόχος μας είναι ο ίδιος, είναι κοινός και προχωρούμε μαζί», κατέληξε.