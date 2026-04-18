Σαρώνει ο αφθώδης πυρετός: Κρούσμα και σε δεύτερο χοιροστάσιο - Για πρώτη φορά τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων

Σε τριψήφιο αριθμό έφτασαν πλέον οι μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες λόγω αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με την κατάσταση να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση σε Λάρνακα και Λευκωσία.

Οι δειγματοληψίες από εκμεταλλεύσεις εντός των μολυσμένων περιοχών συνεχίζονται, όπως και οι ιχνηλατήσεις και οι εργαστηριακές εξετάσεις, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό νέων περιστατικών.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, επιβεβαιώθηκε μία νέα θετική μονάδα αιγοπροβάτων σε Δρομολαξιά - Μενεού, μία μονάδα βοοειδών στο Γέρι και ένα χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων μονάδων στις 101.

Αναλυτικά, οι μολύνσεις αφορούν 13 μονάδες βοοειδών εκ των οποίων 9 στη Λάρνακα και 4 στη Λευκωσία, 86 μονάδες αιγοπροβάτων με 62 στη Λάρνακα και 24 στη Λευκωσία, καθώς και 2 χοιροτροφικές μονάδες στη δυτική Λευκωσία στην περιοχή Παλιομετόχου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, πρόκειται για χοιροστάσιο παρακείμενο της μονάδας με το πρώτο κρούσμα. Το συγκεκριμένο χοιροστάσιο είχε γύρω στα 15 χιλιάδες ζώα, τα οποία δεν είχαν εμβολιαστεί.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδικασίες εκτίμησης και οι θανατώσεις ζώων στις επηρεαζόμενες περιοχές, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της νόσου.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, η δεύτερη φάση για τα βοοειδή έχει φτάσει στο 73,5 τοις εκατό του ζωικού πληθυσμού, ενώ στα αιγοπρόβατα το ποσοστό ανέρχεται στο 58,5 τοις εκατό. Στους χοίρους, έχει ήδη εμβολιαστεί το 94,73 τοις εκατό των μονάδων που βρίσκονται εντός των μολυσμένων ζωνών των 3 και 10 χιλιομέτρων.