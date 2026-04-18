Επανέρχεται ο Μακάριος Δρουσιώτης: Βρίσκεται σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου

Στη σκιά της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη», επανήλθε με νέα δημόσια τοποθέτηση ο δημοσιογράφος, ερευνητής και υποψήφιος βουλευτής με το VOLT Κύπρου, Μακάριος Δρουσιώτης, καταγγέλλοντας συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσής του.

Σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για «επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού», σημειώνοντας πως «ένας άνθρωπος από μόνος του βρίσκεται σε μειονεκτική θέση απέναντι από αυτή τη λαίλαπα».

Παράλληλα, επιχειρεί να καθησυχάσει όσους τον στηρίζουν, υπογραμμίζοντας ότι «ξέρω τι λέω και τι κάνω» και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η αλήθεια θα επικρατήσει».

Ο κ. Δρουσιώτης προαναγγέλλει ότι τη Δευτέρα θα παρουσιάσει έρευνα που έχει εκπονήσει για τις εκποιήσεις ακινήτων, κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σχέδιο υφαρπαγής περιουσιών», το οποίο, όπως αναφέρει, συνδέεται με τη διαχείριση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Βρίσκεται σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου. Ασφαλώς και ένας άνθρωπος από μόνος του βρίσκεται σε μειονεκτική θέση απέναντι από αυτή τη λαίλαπα.



Να διαβεβαιώσω τους ανθρώπους που με εμπιστευτήκαν μέχρι τώρα ότι ξέρω τη λέω και τι κάνω.… pic.twitter.com/0SM58UQUIl — MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 18, 2026

Όπως σημειώνει, η έρευνά του βασίζεται σε επίσημα έγγραφα, ωστόσο αφετηρία της αποτέλεσαν μηνύματα, για τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «το σύστημα εξουσίας έχει προαποφασίσει ότι είναι πλαστά», προσθέτοντας πως «είχε λόγους να το κάνει».