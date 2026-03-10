Κατασχέσεις καπνικών σε Αγ. Δομέτιο και Αστρομερίτη – Πρόστιμα έως €700 σε παραβάτες

Σε κατασχέσεις καπνικών προϊόντων στα σημεία διέλευσης Αγίου Δομετίου και Αστρομερίτη-Ζώδιας προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων το τελευταίο πενθήμερο με τους παραβάτες να καταβάλλουν πρόστιμα από €300 μέχρι και €700.

Όλα τα καπνικά προϊόντα που κατασχέθηκαν δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην ελληνική και τουρκική γλώσσα ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας, εντοπίζοντας 1 κούτα των 200 τσιγάρων, 4 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες στριφτού τσιγάρου συνολικού βάρους 250 γραμμαρίων. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €300 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.

Οι ίδιοι λειτουργοί στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας εντοπίζοντας επιμελώς κρυμμένα μέσα στο χώρο του εφεδρικού ελαστικού 1 κούτα των 200 τσιγάρων και 8 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €400 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.

Σε έλεγχο σε όχημα ταξί το οποίο μετέφερε γυναίκα στο αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και κατά τον έλεγχο στις αποσκευές της εντοπίστηκαν 8 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 250 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικό βάρος 2Kg). Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €700 ευρώ αφέθηκε ελεύθερη, αναφέρεται.

Στις 5/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε γυναίκα, όπου εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν 5 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 5 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία. Η εμπλεκόμενη τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €650 ευρώ.

Ακόμα, στις 6/3/2026, επίσης στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, λειτουργοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας, εντοπίζοντας συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 1 κιλού. Ο εμπλεκόμενος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €500 ευρώ.

Εξάλλου, στις 7/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αστρομερίτη - Ζωδιας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε διερχόμενο όχημα που οδηγούσε άνδρας όπου κατά τον έλεγχο βρέθηκε να μεταφέρει 5 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €450 ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ