Τραμπ: Ξέρω ότι το Ιράν θέλει συνομιλίες, εξαρτάται από τους όρους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κατασχέσεις καπνικών σε Αγ. Δομέτιο και Αστρομερίτη – Πρόστιμα έως €700 σε παραβάτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ελέγχοι του Τμήματος Τελωνείων το τελευταίο πενθήμερο εντόπισαν τσιγάρα, θερμαινόμενα καπνικά και καπνό χωρίς τη νόμιμη σήμανση.

Σε κατασχέσεις καπνικών προϊόντων στα σημεία διέλευσης Αγίου Δομετίου και Αστρομερίτη-Ζώδιας προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων το τελευταίο πενθήμερο με τους παραβάτες να καταβάλλουν πρόστιμα από €300 μέχρι και €700. 

Όλα τα καπνικά προϊόντα που κατασχέθηκαν δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην ελληνική και τουρκική γλώσσα ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας, εντοπίζοντας 1 κούτα των 200 τσιγάρων, 4 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες στριφτού τσιγάρου συνολικού βάρους 250 γραμμαρίων. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €300 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.

Οι ίδιοι λειτουργοί στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας εντοπίζοντας επιμελώς κρυμμένα μέσα στο χώρο του εφεδρικού ελαστικού 1 κούτα των 200 τσιγάρων και 8 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €400 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.

Σε έλεγχο σε όχημα ταξί το οποίο μετέφερε γυναίκα στο αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και κατά τον έλεγχο στις αποσκευές της εντοπίστηκαν 8 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 250 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικό βάρος 2Kg). Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €700 ευρώ αφέθηκε ελεύθερη, αναφέρεται.

Στις 5/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε γυναίκα, όπου εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν 5 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 5 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία. Η εμπλεκόμενη τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €650 ευρώ.

Ακόμα, στις 6/3/2026, επίσης στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, λειτουργοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας, εντοπίζοντας συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 1 κιλού. Ο εμπλεκόμενος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €500 ευρώ.

Εξάλλου,  στις 7/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αστρομερίτη - Ζωδιας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε διερχόμενο όχημα που οδηγούσε άνδρας όπου κατά τον έλεγχο βρέθηκε να μεταφέρει 5 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €450 ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑκαπνικάΤΕΛΩΝΕΙΟΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα