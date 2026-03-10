Πληροφορίες ότι το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» φτάνει ανοικτά της Κύπρου

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» εκτιμάται ότι φτάνει σε μερικές ώρες ανοικτά της Κύπρου και αναμένεται να παραμείνει στην περιοχή για αρκετό διάστημα.

Η Γαλλία εξέφρασε τη στήριξή της στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως τόνισε και ο Γάλλος πρόεδρος με αφορμή τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη όσο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το γαλλικό αεροπλανοφόρο βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κύπρου και τα μεσάνυχτα φτάνει ανοικτά της Κύπρου, συνοδευόμενο από δύο γαλλικές και μία ιταλική φρεγάτα.

Κινείται προς την Ανατολική Μεσόγειο για την ασφάλεια της περιοχής και την προστασία της θαλάσσιας ζώνης ανοιχτά του Λιβάνου.

Τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες μεταδίδει η ΕΡΤ, αναφέρουν, ότι ακολουθεί και ελικοπτεροφόρο τελευταίας τεχνολογίας με στρατιωτική βάση, που μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 35 ελικόπτερα και έως 450 στρατιώτες, ενώ διαθέτει και δυνατότητα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκκενώσεις πολιτών.

Μπορεί να υπάρχει πλάνο σε σχέση με τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τον Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε, ότι το κύμα των επιθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη «δεν είναι δικός μας πόλεμος», υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία διατηρεί αμυντική στάση. Ο ίδιος επανέλαβε, ότι το Παρίσι παραμένει σε επιφυλακή, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του αεροπλανοφόρου, το οποίο χαρακτήρισε σταθερό σημείο αναφοράς για τη Γαλλία σε περιόδους διεθνών κρίσεων. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, η αποστολή του «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι ξεκάθαρη και δεν στοχεύει αλλού πέρα από την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, την προστασία της Κύπρου, την επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής απέναντι από τον Λίβανος, καθώς και τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών συνόρων.

