ΕΙΚΟΝΑ: Αλλάζει σταδιακά... πρόσωπο η Ακταία Οδός - Τοποθετήθηκε γέφυρα για πεζούς και ποδήλατα που την ενώνει με το λιμάνι

Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς στην Λεμεσό οι εργασίες για περαιτέρω αναβάθμιση του πιλοτικού έργου πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου της Ακταίας Οδού, με την τελευταία προσθήκη να αφορά γέφυρα. η οποία θα τοποθετηθεί πάνω από το δέλτα του Γαρύλλη και θα ενώσει την Ακταία Οδό, ανοίγοντας τον δρόμο για σύνδεση και με το λιμάνι Λεμεσού και ευρύτερα με τις δυτικές συνοικίες της πόλης. Προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα άλλος ένας εντατικός καθαρισμός και κατεδαφίσεις παράνομων υποστατικών, ενώ κατά μήκος του πεζόδρομου έχουν φυτευτεί δεκάδες ώριμα πεύκα, δίνοντας μία διαφορετική εικόνα σε μία άλλοτε ξεχασμένη περιοχή της Λεμεσού. Μάλιστα αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, οι παρεμβάσεις να συνεχίσουν με πρώτο μέλημα την αύξηση του πράσινου, αφού ακριβώς δίπλα από τη γέφυρα, προγραμματίζεται να φυτευτούν δεκάδες ευκάλυπτοι, αποκαθιστώντας την περιοχή.

Η γέφυρα βρίσκεται - στο παρόν στάδιο - στη διαδικασία της τοποθέτησης και θα είναι μία προσωρινή μεταλλική κατασκευή, προκειμένου να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, με στόχο το μικρό κόστος και το μεγάλο αποτύπωμα. Οι εργασίες έχουν αρχίσει εδώ και περίπου μία βδομάδα και θα χρειαστούν άλλο τόσο, για να ολοκληρωθούν και να δοθεί προς χρήση στο κοινό. Σημειώνεται, ότι προηγήθηκαν σημαντικά έργα καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη, μαζί με έργα ενίσχυσης των πρανών του ποταμού, αλλάζοντας προς το καλύτερο το σημείο, που μέχρι πρόσφατα ήταν εγκαταλελειμμένο και γεμάτο σκουπίδια.

Το κόστος της γέφυρας ανέρχεται περίπου στις €20.000 και περιλαμβάνει τόσο την μεταλλική κατασκευή, όσο και την τοποθέτηση στο σημείο πάνω από το δέλτα του ποταμού Γαρύλλη. Η γέφυρα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από πεζούς, όσο και από ποδήλατες, «συνεχίζοντας» τον ποδηλατόδρομο, που δημιουργήθηκε εκεί πριν από περίπου ένα χρόνο, ο οποίος μέχρι σήμερα σταματούσε στο ύψος της οδού Αλεξανδρείας. Πλέον, ο ποδηλατόδρομος θα προχωρεί μέχρι το τέρμα της Ακταίας Οδού, ενώ θα ακολουθήσουν μικρές εργασίες για σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, που βρίσκονται παρά το νέο λιμάνι Λεμεσού. Με αυτό τον τρόπο, η Λεμεσός θα αποκτήσει ενιαίο πεζόδρομο, που θα μπορεί να φτάσει μέχρι και το Lady’s Mile.

Στο Δήμο Λεμεσού εργάζονται εντατικά για ολοκλήρωση των εργασιών και για περαιτέρω εξωραϊσμό της περιοχής με καθαρισμό και φύτευση δέντρων προκειμένου, να είναι όλα έτοιμα πριν τις 19 Μαρτίου. Εκείνη την ημέρα (και την επόμενη), θα πραγματοποιηθεί στο «The Warehouse» (πρώην ΣΟΔΑΠ) το μεγάλο διεθνές συνέδριο, που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού, για την "αποστολή πόλεων 2030" και την κλιματική ουδετερότητα. Το διεθνές συνέδριο θα είναι και υπό την αιγίδα της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ και θα έχει ως καλεσμένους δεκάδες ειδικούς στα θέματα κλιματικής ουδετερότητας.