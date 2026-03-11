Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει περιορισμένα το πτητικό πρόγραμμα στο αεροδρόμιο Πάφου

Η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ορισμένες μικρές αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται σοβαρές διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Οι αρμόδιες αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζουν τα δρομολόγια όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Συγκεκριμένα, για σήμερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Hermes Airports είναι προγραμματισμένες συνολικά 64 πτήσεις, εκ των οποίων 32 αφίξεις και 32 αναχωρήσεις.

Από αυτές έχουν ακυρωθεί τέσσερις πτήσεις, συγκεκριμένα, δύο αφίξεις από τη Χάιφα και το Τελ Αβίβ, καθώς και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης προς τους ίδιους προορισμούς.

Παρά τις ακυρώσεις αυτές, η πλειονότητα των πτήσεων πραγματοποιείται κανονικά.

Συνολικά 60 πτήσεις, τόσο αφίξεις όσο και αναχωρήσεις, θα εκτελεστούν σύμφωνα με το προγραμματισμένο πρόγραμμα, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των αεροπορικών συνδέσεων.

Οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση και να ενημερώνουν το κοινό σε περίπτωση οποιασδήποτε περαιτέρω εξέλιξης που ενδέχεται να επηρεάσει τις πτήσεις.