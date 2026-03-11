Απειλεί ο Ιρανός αρχηγός της αστυνομίας - Λέει ότι οι διαδηλωτές θα αντιμετωπίζονται ως «εχθροί»

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ιράν προειδοποίησε ότι διαδηλωτές που εκφράζουν θέσεις οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους εχθρούς της χώρας θα αντιμετωπίζονται ως εχθροί, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης η κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, δήλωσε ότι όσοι ενεργούν «σύμφωνα με τις επιθυμίες του εχθρού» δεν θα θεωρούνται πλέον απλοί διαδηλωτές.

«Αν κάποιος ενεργήσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον βλέπουμε πια ως διαδηλωτή αλλά ως εχθρό. Και θα πράξουμε απέναντί του όπως πράττουμε απέναντι σε έναν εχθρό», ανέφερε ο Ραντάν σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το IRIB.

Παράλληλα τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, προσθέτοντας ότι «όλες οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, για να υπερασπιστούν την επανάσταση».

