Αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων: Ο μυστικός «παγκόσμιος πλούτος» του Μοτζταμπά Χαμενεΐ και η σχέση με τον οικονομικό του σύμβουλο

Μετά από συμφωνία μεταξύ διαφόρων παρατάξεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας -συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)- μετά από οκτώ ημέρες διαβουλεύσεων, ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, «προήχθη» ξαφνικά στον βαθμό του αγιατολάχ και ανακηρύχθηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης, διοικεί μια τεράστια οικονομική αυτοκρατορία, αξίας τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Λονδίνο, τη Βρετανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από το Ιράν, ωστόσο κανένα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν εμφανίζεται στο όνομά του σε επίσημα έγγραφα ιδιοκτησίας, αναφέρει σε άρθρο της η The Jerusalem Post.

Ο Χαμενεΐ χρησιμοποιεί αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος και να χρηματοδοτεί ιδρύματα υπό τον έλεγχό του. Είναι ο ιδιοκτήτης αρκετών πολυτελών ακινήτων στο κεντρικό και βόρειο Λονδίνο, ένα εκ των οποίων βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από την ισραηλινή πρεσβεία, σε μια από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Αλί Ανσάρι, Ιρανός επιχειρηματίας, είναι ο οικονομικός σύμβουλός του. Φαίνεται ότι οι δύο ανέπτυξαν μια στενή σχέση στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ενώ ορισμένοι έχουν υποθέσει ότι η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης ταυτόχρονης παρουσίας πίσω από τις πρώτες γραμμές του πολέμου Ιράν-Ιράκ, η οργανική σύνδεση που διατηρεί ο Ανσάρι με το IRGC - το οποίο διαχειρίζεται τον πλούτο στην οικονομία του Ιράν - υποδηλώνει ότι αυτή η σχέση υποστηρίχθηκε μέσω του ίδιου του IRGC, εντός του μηχανισμού ασφαλείας του οποίου ο Χαμενεΐ έπαιξε κεντρικό ρόλο.

Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό δεδομένου ότι και οι δύο οικογένειες γνωρίζονταν ήδη· ο πατέρας του Ανσάρι είχε διοριστεί από τον Αλί Χαμενεΐ για να υπηρετήσει στην επιτροπή ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ παντρεύτηκε τη Ζάχρα Χαντάντ Αντέλ, η οποία σκοτώθηκε στην επίθεση στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη. Ήταν κόρη του Γκολάμ-Αλί Χαντάντ-Αντέλ, ανώτερου συμβούλου του ανώτατου ηγέτη και είχε στενούς δεσμούς μαζί του. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας (με χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων) και ταξίδεψε στο Λονδίνο για θεραπεία. Ο Ανσάρι, ο οποίος εκείνη την εποχή ασχολούνταν ήδη με επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Λονδίνο, μπορεί να έχει συμβάλλει στο να κανονιστεί η θεραπεία.

Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που δημοσίευσαν τα WikiLeaks, ο Χαμενεΐ και η Ζάχρα Χαντάντ Αντέλ ταξίδεψαν στο Λονδίνο τέσσερις φορές, πιθανώς μεταξύ 1998 και 2007, και έλαβαν θεραπεία γονιμότητας σε δύο ιδιωτικές κλινικές - το Γουέλινγκτον και το Κρόμγουελ. Έχει αναφερθεί ότι τα έξοδα του τελευταίου ταξιδιού του Χαμενεΐ στο Λονδίνο για θεραπεία γονιμότητας - το οποίο διήρκεσε δύο μήνες και συνοδευόταν από πολλά άλλα μέλη της οικογένειας και σωματοφύλακες - ανήλθαν σε περίπου ένα εκατομμύριο λίρες. Για αυτόν τον λόγο, το πρώτο του παιδί, ο Μοχάμεντ Μπακέρ, χαρακτηρίζεται σε ορισμένους κύκλους ως το «αγόρι του ενός εκατομμυρίου λιρών».

Ο Σαΐντ Εμάμι, υφυπουργός και στη συνέχεια υψηλόβαθμος σύμβουλος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος έγινε ο κύριος αξιωματούχος υπεύθυνος για τις κατά συρροή δολοφονίες διανοουμένων και πολιτικών αντιφρονούντων στην Ισλαμική Δημοκρατία, φέρεται να συντόνισε το πρώτο ταξίδι του Χαμενεΐ στο Λονδίνο, συνοδεύοντας την ομάδα με διπλωματικό διαβατήριο. Σύμφωνα με αναφορές, στο ταξίδι ήταν και η μητέρα του Μοτζτάμπα, η οποία επίσης σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μπέιτ-ε Ραχμπάρι.

Ο Ανσάρι γίνεται ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες που συνδέονται με το IRGC

Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών ταξιδιών του γιου του ανώτατου ηγέτη στο Λονδίνο, ο Ανσάρι έγινε γνωστός ως ο οικονομικός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και γρήγορα αναδείχθηκε ως ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες που συνδέονταν με το IRGC στο Ιράν. Πριν από αυτό, είχε ιδρύσει την Ziba Leisure LTD στο Νέβις και είχε εισέλθει στη χρηματοπιστωτική αγορά του Λονδίνου, γεγονός που ενισχύει το συμπέρασμα ότι ήταν ο κύριος μεσολαβητής του μυστικού ταξιδιού του Χαμενεΐ στο Λονδίνο για τη θεραπεία υπογονιμότητας.

Ο Ανσάρι αρχικά έχτισε την επιχείρησή του εκμεταλλευόμενος κρατικά προνόμια στη βιομηχανία και το εμπόριο, και στη συνέχεια επέκτεινε τις δραστηριότητές του στη Βρετανία, την Ελβετία, τα ΗΑΕ, τη Μαλαισία και άλλες χώρες. Χρησιμοποιώντας υπεράκτιες εικονικές εταιρείες -συμπεριλαμβανομένης της Νήσου του Μαν, και μαζί με τον Μοχάμεντ Χοσεΐν Σαμχανί, γιο του ανώτερου στρατιωτικού συμβούλου του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί του- μπόρεσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποφυγή των κυρώσεων, στο ξέπλυμα χρήματος για το IRGC και το καθεστώς, και στη χρηματοδότηση του IRGC και ομάδων όπως η Χεζμπολάχ.

Μετά την καταχώριση της εταιρείας Ziba Leisure LTD στο Νέβις —από την οποία φέρεται να απέκτησε και διαβατήριο— ο Ανσάρι καθιερώθηκε ως μέτοχος και ιδιοκτήτης σε διάφορες εργολαβικές και εμπορικές εταιρείες στο Λονδίνο με την επωνυμία A&A Leisure Limited. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι πριν από αρκετούς μήνες, όταν τα περιουσιακά του στοιχεία —αξίας άνω των 150 εκατομμυρίων λιρών στο Λονδίνο— δεσμεύτηκαν από τη βρετανική κυβέρνηση με την κατηγορία της χρηματοδότησης του IRGC. Μέσω συνδεδεμένων εταιρειών που λειτουργούσαν υπό την κύρια εταιρική του οντότητα, Smart Global —προηγουμένως καταχωρημένη ως Ziba Leisure— επέκτεινε τις οικονομικές του δραστηριότητες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και τα ΗΑΕ.

Μετά την ίδρυση της Τράπεζας Ayandeh, ο Ανσάρι αγόρασε ένα συγκρότημα πολυτελών ακινήτων στην Bishops Avenue στο Hampstead για 73 εκατομμύρια λίρες και ένα ακόμη διαμέρισμα στην ίδια περιοχή για περίπου 34 εκατομμύρια λίρες το 2013 και το 2014. Σύμφωνα με έγγραφα του Κτηματολογίου, το 2014 και το 2016, απέκτησε επίσης δύο διαμερίσματα κοντά στο Kensington Palace με συνολική αξία περίπου 35,7 εκατομμυρίων λιρών.

Στη συνέχεια, ο Ανσάρι εισήλθε στην κορυφαία αγορά ακινήτων του Λονδίνου μέσω της Birch Ventures Limited, εφαρμόζοντας το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι ολιγάρχες για την απόκτηση ακινήτων και τις μυστικές οικονομικές συναλλαγές. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ανσάρι στο Λονδίνο εκτιμάται σήμερα σε πάνω από 150 εκατομμύρια λίρες.

Παρόλο που οι δικηγόροι του Ανσάρι αρνήθηκαν ότι έθεσαν μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων στη διάθεση του νέου Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μια πηγή που γνωρίζει τις οικονομικές υποθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη δήλωσε στο The Media Line: «Η σχέση μεταξύ Ανσάρι και Χαμενεΐ είναι αυτή της αφοσιωμένης και θρησκευτικής εξουσίας. Σύμφωνα με το σιιτικό δόγμα, ο Ανσάρι χρηματοδοτεί τον κύριο υποψήφιο για τη διαδοχή στην ηγεσία με το πρόσχημα «θρησκευτικών οφειλών», οι οποίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως χιμπά (δώρο) ή βακούφ (κληροδότημα)».

Στην πραγματικότητα, πλησιάζοντας τον Χαμενεΐ και χρηματοδοτώντας τον, ο Ανσάρι διευκόλυνε την επέκταση της επιρροής του εντός του καθεστώτος και υποστήριξε τις φιλοδοξίες του να επεκτείνει το Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη στις ομάδες πληρεξουσίων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή, ιδίως στη Χεζμπολάχ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, ενώ παρουσίαζαν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως τον νέο ανώτατο ηγέτη, σημείωσαν ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Παρόλο που ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μέχρι πέρυσι είχε τεράστια επιρροή στο γραφείο του Αλί Χαμενεΐ, μετά την απότομη ακύρωση των διαδικτυακών θρησκευτικών μαθημάτων του, το όνομά του είχε ολοένα και περισσότερο ξεθωριάσει από την εγχώρια πολιτική σκηνή, σε σημείο που ακόμη και μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, ξέσπασε μια οκταήμερη διαμάχη για την εξουσία μεταξύ των σημαντικότερων θεσμών του κράτους σχετικά με τον ορισμό του ως νέου ανώτατου ηγέτη, καθώς εγείρονταν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα προσόντα του για τον νομικό βαθμό του «ijtihad» και την πρακτική διοικητική του ικανότητα.

Ωστόσο, ταυτόχρονα, ήταν σαφές ότι το καθεστώς δεν είχε εναλλακτικό υποψήφιο αποδεκτό από όλους τους θεσμούς - συμπεριλαμβανομένου του παραδοσιακού κλήρου, των τάξεων των επιχειρήσεων, καθώς και του IRGC.

Η Τάρα Κανγκάρλου, δημοσιογράφος διεθνών υποθέσεων με έδρα το Λονδίνο και συγγραφέας του βιβλίου «Heartbeat of Iran», λέει ότι το καθεστώς και η οικογένεια Χαμενεΐ έχουν συσσωρεύσει τεράστιο πλούτο, που κυμαίνεται από ακίνητα έως, πιο πρόσφατα, κρυπτονομίσματα. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής κρίσης του Ιράν προέρχεται από τη διαφθορά εντός του ίδιου του καθεστώτος. Ένα σημαντικό μέρος αυτού του πλούτου παράγεται μέσω της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, και γνωρίζουμε ότι πολλές οικογένειες που συνδέονται με το καθεστώς λειτουργούν μέσω μεσαζόντων στη Βρετανία για να διεξάγουν επιχειρήσεις για λογαριασμό του, να ξεπλένουν χρήμα ή να βοηθούν στην απόκρυψη των περιουσιακών του στοιχείων, σχολιάζει η The Jerusalem Post.

Μέσω συνδεδεμένων εταιρειών, ο Ανσάρι έχει συγκεντρώσει μια τεράστια αυτοκρατορία που περιλαμβάνει πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, δύο ξενοδοχεία Hilton στη Φρανκφούρτη, ένα θέρετρο αναψυχής στο Camp de Mar στην Ισπανία, ένα εμπορικό κέντρο στο Oberhausen στη Γερμανία, ένα συγκρότημα χιονοδρομικών κέντρων στην Αυστρία, ένα ρετιρέ στο Τορόντο, ένα τμήμα πολυτελούς κτιρίου στο Παρίσι, και διάφορες επενδύσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας — συνολικού ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως πλεονέκτημα για αυτόν, ως τον στενότερο σύμμαχο του νέου ανώτατου ηγέτη, για να χρηματοδοτήσει το Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη και να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες.

Εκτός από τον ιδιοκτήτη της Ayandeh Bank, μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες του Ιράν, η οποία κηρύχθηκε πλέον σε πτώχευση, ο Ανσάρι κατέχει επίσης το μεγάλο συγκρότημα Iran Mall στην Τεχεράνη και επενδύσεις στους τομείς της κινητής τηλεφωνίας, των τηλεπικοινωνιών, της φιλοξενίας και της βιομηχανικής κατασκευής.

Ανάμεσα σε όλα τα ακίνητα που αγόρασε ο Ανσάρι στο Λονδίνο και τα έθεσε στη διάθεση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ένα διώροφο διαμέρισμα, που βρίσκεται στην οδό Palace Green 3, στον έκτο και έβδομο όροφο, έχει προσελκύσει τη μεγαλύτερη προσοχή. Αυτό το πολυτελές διαμέρισμα έχει άμεση θέα στην Ισραηλινή Πρεσβεία στο Λονδίνο, και ακόμη και με γυμνό μάτι, μπορεί κανείς να παρατηρήσει όλες τις κινήσεις και τη δραστηριότητα εντός του χώρου της πρεσβείας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν πρόσφατα, σε μια σειρά επιχειρήσεων, αρκετούς Ιρανούς άνδρες, μερικοί από τους οποίους είχαν εισέλθει στη χώρα με το πρόσχημα των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι σχεδίαζαν επιθέσεις στην ισραηλινή πρεσβεία, σε εβραϊκά κοινοτικά κέντρα και σε Ιρανούς δημοσιογράφους στο Λονδίνο. Οι πιο πρόσφατες τέτοιες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 6 Μαρτίου, όταν τέσσερις άνδρες που συνδέονται με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ισλαμικής Δημοκρατίας και έξι ύποπτοι συνεργοί τους συνελήφθησαν σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο το Λονδίνο.

Ο Ανσάρι εθεάθη τελευταία φορά στο Ντουμπάι, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Υπό κανονικές συνθήκες, η θέση του ως οικονομικού σύμβουλου του νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω συσσώρευση πλούτου. Ωστόσο, σε μια κατάσταση όπου η ίδια η επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως καθεστώτος αντιμετωπίζει σοβαρή απειλή, είναι απίθανο ο Ανσάρι να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την είδηση ​​του διορισμού του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη.

ΠΗΓΗ: SKAI.GR