Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε πιστόλι και εκρηκτική ύλη

Αφθώδης πυρετός: Αυθόρμητη διαμαρτυρία κτηνοτρόφων, απέκοψαν τον δρόμο Αραδίππου - Αθηένου (βίντεο + εικόνες)

Αυθόρμητη εκδήλωση στην Αραδίππου κατά των θανατώσεων ζώων

Αυθόρμητη εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στις θανατώσεις ζώων.

Οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού και δηλώνουν ότι στόχος της κινητοποίησής τους είναι να αποτρέψουν τις θανατώσεις ζώων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι επιθυμούν να προστατεύσουν τα κοπάδια τους και να εκφράσουν τη διαφωνία τους με τη διαδικασία που ακολουθείται για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, προχώρησαν επίσης στην αποκοπή του δρόμου Αραδίππου – Αθηένου για περίπου δέκα λεπτά.






