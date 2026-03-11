«Ύποπτες» άδειες δεσμοφυλάκων: Το μπαλάκι στον Γενικό Εισαγγελέα για άμεση διερεύνηση

Στον Γενικό Εισαγγελέα παρέπεμψε το ζήτημα των «ύποπτων αδειών» δεσμοφυλάκων η Ελεγκτική Υπηρεσία, για τις οποίες γίνεται αναφορά στη χθεσινή έκθεσή της για το Τμήμα Φυλακών.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον «Πολίτη 107.6» η Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, ο Γενικός Ελεγκτής έχει ήδη έρθει σε επαφή με τη Νομική Υπηρεσία και εντός της εβδομάδας αναμένεται να διαβιβαστούν πλήρεις φάκελοι με στοιχεία για άμεση διερεύνηση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συγκεκριμένοι δεσμοφύλακες αλλά και δύο γιατροί, ένας προσωπικός ιατρός και ένας ορθοπεδικός, οι οποίοι φέρονται να εξέδιδαν συστηματικά πιστοποιητικά που εγείρουν βάσιμες υποψίες για κατάχρηση του συστήματος του ΓεΣΥ.

Η κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι το φαινόμενο των «βολικών» αδειών ασθενείας αποτελεί μια οριζόντια «πληγή» για τον δημόσιο τομέα, η οποία πλήττει την αποδοτικότητα του κράτους και επιβαρύνει τους φορολογούμενους πολίτες.