Χειροπέδες σε 24χρονο για φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρνακα

Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 24 ετών προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας «γύρω στις 6 το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρνακα. Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί».

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης «προέκυψε μαρτυρία εναντίον νεαρού ηλικίας 24 ετών, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων».

Ο νεαρός αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.