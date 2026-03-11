Από την παλιά τυπογραφία στο ραδιόφωνο: Μαθητές επισκέφθηκαν τον «Πολίτη»

Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο της δημοσιογραφίας και της παλιάς τυπογραφίας είχαν την Τετάρτη 11 Μαρτίου μαθητές των τάξεων Β6 και Β7 του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωρίου-Νήσου, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα γραφεία της εφημερίδας Πολίτης στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης επίσκεψης (09:00–11:00), οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του οργανισμού και ενημερώθηκαν για την ιστορία της τυπογραφίας την περίοδο 1944-1990, βλέποντας από κοντά παλαιά μηχανήματα εκτύπωσης και μαθαίνοντας για τον τρόπο με τον οποίο παράγονταν οι εφημερίδες τις προηγούμενες δεκαετίες.

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Πολίτης 107.6, όπου παρακολούθησαν τη ζωντανή εκπομπή «2 στον Αέρα». Οι μαθητές είχαν μάλιστα την ευκαιρία να μιλήσουν ζωντανά στον αέρα με τους δημοσιογράφους Παναγιώτης Δημοπούλος και Μαρία Ανδρονίκου, εκφράζοντας τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη και θέτοντας ερωτήματα για το επάγγελμα του δημοσιογράφου.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σχολείου με στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τα μέσα ενημέρωσης και την ιστορία της έντυπης και ραδιοφωνικής ενημέρωσης.