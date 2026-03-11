Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πράσινο φως για το νέο νοσοκομείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Στις 21.000 τ.μ. το εμβαδόν του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την απαλλοτρίωση των τεμαχίων εντός των οποίων θα χωροθετηθεί το νέο Νοσοκομείο της Πόλεως Χρυσοχούς, συνολικού εμβαδού 21.000 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα πάντοτε με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, ανέφερε.

Στις 21.000 τ.μ. θα ανέλθει το εμβαδόν του νέου Νοσοκομείου της Πόλεως Χρυσοχούς, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Η ανέγερση και λειτουργία του νέου Νοσοκομείου στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς θα ενισχύσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής», σημείωσε ο κ. Χαραλαμπίδης. 

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΥΓΕΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

