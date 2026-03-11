Πράσινο φως για το νέο νοσοκομείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Στις 21.000 τ.μ. το εμβαδόν του

Στις 21.000 τ.μ. θα ανέλθει το εμβαδόν του νέου Νοσοκομείου της Πόλεως Χρυσοχούς, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την απαλλοτρίωση των τεμαχίων εντός των οποίων θα χωροθετηθεί το νέο Νοσοκομείο της Πόλεως Χρυσοχούς, συνολικού εμβαδού 21.000 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα πάντοτε με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, ανέφερε.

«Η ανέγερση και λειτουργία του νέου Νοσοκομείου στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς θα ενισχύσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής», σημείωσε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ