Τροποποιήσεις νόμου για εργασία πρώην αξιωματούχων στο ιδιωτικό τομέα συζήτησε η Επιτροπή Θεσμών

Τροποποιήσεις του νόμου περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Δικαστές και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συζήτησε την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, με αφορμή πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής Ανδρέας Πασιουρτίδης, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Η πρόταση εισηγείται την απαγόρευση σε πρώην κρατικό αξιωματούχο ή υπάλληλο της ανάληψης καθηκόντων ως συμβούλου ή γραμματέα εταιρείας, χωρίς άδεια, καθώς και της απόκτησης της ιδιότητας του μετόχου και πραγματικού δικαιούχου εταιρείας για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία αποχώρησης ή αφυπηρέτησης του κρατικού αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η Γιάννα Χατζηχάννα, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και μέλος Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου, η οποία ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται ήδη τροποιητικό νομοσχέδιο με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου, είπε ότι δεν υπάρχει ένσταση για την επέκταση του ορισμού που προτείνει το κείμενο της πρότασης νόμου.

Μεταξύ άλλων, τη συζήτηση στην Επιτροπή απασχόλησε και το κατά πόσο θα πρέπει να θεσπιστούν πρόνοιες για απόδοση ευθύνης στον πρώην αξιωματούχο που πρόκειται να εργοδοτηθεί ή στον εργοδότη, σε περίπτωση παραβίασης των προνοιών της νομοθεσίας.

Η κ. Χατζηχάννα εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, να νομοθετηθεί η υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει «κάθε ουσιώδη αλλαγή καθηκόντων, που δύναται να επηρεάσει την αξιολόγηση σύγκρουσης συμφερόντων», ώστε να υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Ο κ. Πασιουρτίδης έθεσε προβληματισμό για το πως μπορεί να γνωρίζει ο εργοδότης τους περιορισμούς, ώστε να κάνει ανάλογη αξιολόγηση. Αντιπρότεινε, δε, μετά από αίτημα πρώην αξιωματούχου να εργαστεί σε συγκεκριμένη εταιρεία, να ενημερώνεται η εταιρεία ότι σε περίπτωση μεταβολής καθηκόντων, θα πρέπει να ενημερώσει και την Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβίβαστου.

Πάντως, στο κλείσιμο της συζήτηση η Ειρήνη Γιώρκα εξέφρασε εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ προβληματισμό για το πως εντοπίζεται η παρανομία, εάν ένας πρώην αξιωματούχος και ένας εργοδότης συνεργάζονται για να δηλώσουν ψευδή στοιχεία αναφορικά με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο πρώτος σε θέση που προσφέρει ο δεύτερος. Κατέληξε, δε, ότι θα πρέπει να εξεταστούν και οι παράμετροι για έλεγχο των διαδικασιών που θεσπίζονται από τη νομοθεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ