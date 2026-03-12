Αλλάζει σταδιακά ο καιρός: Σκόνη σήμερα στην ατμόσφαιρα και στο βάθος βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες

Ασθενής ψηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ωστόσο χαμηλή πίεση από τα νότια αναμένεται να επηρεάσει το νησί το Σάββατο. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας από την Παρασκευή ενδέχεται να είναι κατά διαστήματα αυξημένες.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι αναμένεται να παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως ανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και νότια θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που σταδιακά θα αναπτυχθούν δεν αποκλείεται το απόγευμα να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά αλλά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο αναμένεται πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.