Μπορεί να μπει πλαφόν στην τιμή βασικών προϊόντων, όπως στην Ελλάδα; - Πιθανές αυξήσεις και στον ηλεκτρισμό (ηχητικό)

Επιμέλεια Ανδρέας Ποταμίτης

Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές καυσίμων παρατηρήθηκαν στην Κύπρο από τις 27 Φεβρουαρίου, με την αμόλυβδη 95 να αυξάνεται κατά μέσο όρο 6,5 σεντ, το πετρέλαιο κίνησης περίπου 10 σεντ και το πετρέλαιο θέρμανσης γύρω στα 8,5–9 σεντ. Οι αυξήσεις αυτές ξεκίνησαν από τις τιμές στα διυλιστήρια και ήδη μετακυλίονται στα πρατήρια, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω επιπτώσεις στην αγορά. Παρά ταύτα, η Κύπρος παραμένει από τις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη και οι αυξήσεις χαρακτηρίζονται ακόμα «ανεκτές» σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του ραδιοφώνου του Πολίτη 107,6 & 97,6 ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί συστηματικά τις τιμές με ειδικευμένη φόρμουλα και θα επέμβει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ξεφεύγουν από τα όρια, για να αποτραπεί οποιαδήποτε αισχροκέρδεια.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, ο κ. Καραγριώργης τόνισε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα εισαγωγών ή ελλείψεις από ντόπιους προμηθευτές. Οι πρόσφατες περιορισμένες ελλείψεις αποδόθηκαν στην ψυχολογική πίεση των καταναλωτών και στο στοκάρισμα προϊόντων, αλλά πλέον η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί. Παράλληλα, δεν δικαιολογούνται αυξήσεις στα τρόφιμα, εκτός από τον τομέα των κρεάτων, όπου οι καταναλωτές ενδέχεται να στραφούν σε εναλλακτικές επιλογές, όπως τα κοτόπουλα, λόγω του αφθώδους πυρετού, γεγονός που παρακολουθείται καθημερινά από την Υπηρεσία.

Ο κ. Καραγριώργης επεσήμανε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρξουν αυξήσεις στον ηλεκτρισμό, ενώ για την επιβολή πλαφόν σε προϊόντα, όπως έγινε στην Ελλάδα, υπάρχει νομική δυνατότητα να γίνει στην Κύπρο για βασικά προϊόντα. Ωστόσο, λόγω έντονου ανταγωνισμού και διακυμάνσεων τιμών, δεν έχει προκύψει ανάγκη για τέτοιο μέτρο μέχρι στιγμής.