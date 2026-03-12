Κατεχόμενα: Απαγόρευση πτήσης drone γύρω από το αεροδρόμιο της Τύμπου

Απαγορεύονται οι πτήσεις με drone γύρω από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, ανακοίνωσε η «αστυνομία» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, απαγορεύεται η λειτουργία drone και παρόμοιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων στο παράνομο αεροδρόμιο.

Η ανακοίνωση αφορά τα χωριά Λουρουτζίνα, Τύμπου, Αφάνεια, Παλαίκυθρο, Άσσια, Άρσος, Μελλούσια, Μόρα, Αγιά και η απαγόρευση θα είναι μέχρι νεωτέρας.

Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα αντιμετωπίσουν «νομικές» επιπτώσεις, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ