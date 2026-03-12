Πετυχημένη κυβερνοεπίθεση έκαναν χάκερ του Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κατεχόμενα: Απαγόρευση πτήσης drone γύρω από το αεροδρόμιο της Τύμπου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, απαγορεύεται η λειτουργία drone και παρόμοιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων στο παράνομο αεροδρόμιο.

Απαγορεύονται οι πτήσεις με drone γύρω από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, ανακοίνωσε η «αστυνομία» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, απαγορεύεται η λειτουργία drone και παρόμοιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων στο παράνομο αεροδρόμιο.

Η ανακοίνωση αφορά τα χωριά Λουρουτζίνα, Τύμπου, Αφάνεια, Παλαίκυθρο, Άσσια, Άρσος, Μελλούσια, Μόρα, Αγιά και η απαγόρευση θα είναι μέχρι νεωτέρας.

Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα αντιμετωπίσουν «νομικές» επιπτώσεις, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΤΥΜΠΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα