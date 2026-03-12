Γιατί μένουν τα αυτοκίνητα στον δρόμο - Έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς λόγους που καλούμε οδική βοήθεια

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ADAC για τις βλάβες οχημάτων δείχνοντας πόσο συχνά οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στον δρόμο.

Ο ADAC, ο μεγαλύτερος αυτοκινητιστικός οργανισμός στη Γερμανία και ένας από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη, πραγματοποίησε εκτενή ετήσια έρευνα για την καταγραφή των βλαβών οχημάτων και των κλήσεων οδικής βοήθειας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, ωστόσο προσφέρει μια σαφή εικόνα τόσο για τις συχνότερες βλάβες όσο και για τις κατηγορίες οχημάτων που εμφανίζουν τα περισσότερα προβλήματα.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση , οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας κλήθηκαν συνολικά 3.691.813 φορές μέσα στο 2025, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 60.000 περιστατικά σε σύγκριση με το 2024.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι, κατά μέσο όρο, καταγράφεται μία κλήση προς την οδική βοήθεια κάθε εννέα δευτερόλεπτα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πίεση προς τις υπηρεσίες γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 29η Δεκεμβρίου 2025, η οποία καταγράφηκε ως η ημέρα με τις περισσότερες βλάβες μέσα στο έτος, όταν πραγματοποιήθηκαν 18.588 παρεμβάσεις, δηλαδή περίπου μία κάθε πέντε δευτερόλεπτα.

Ο Ιανουάριος κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών, με τους τεχνικούς της οργάνωσης να πραγματοποιούν συνολικά 356.847 εξορμήσεις παροχής οδικής βοήθειας.

Η αυξημένη αυτή δραστηριότητα αποδίδεται κυρίως στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των οχημάτων, ιδιαίτερα σε κρίσιμα εξαρτήματα όπως η μπαταρία.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα αίτια των βλαβών, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι τα προβλήματα στην μπαταρία παραμένουν με διαφορά η συχνότερη αιτία ακινητοποίησης οχημάτων, καθώς το 45,4% των περιστατικών σχετίζεται με δυσλειτουργίες σε αυτήν. Ακολουθούν τα ζητήματα στη διαχείριση του κινητήρα ή στο ηλεκτρικό σύστημα, όπως βλάβες σε συστήματα ψεκασμού, ανάφλεξης ή ηλεκτρονικών ελέγχων που αντιστοιχούν στο 21,8% των περιπτώσεων.

Παράλληλα, αυξημένος είναι και ο αριθμός των βλαβών που αφορούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το 2025 καταγράφηκαν 50.445 περιστατικά, αριθμός σημαντικά μεγαλύτερος από τα 43.678 αντίστοιχα περιστατικά του 2024, εμφανίζοντας 15% περίπου αύξηση.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη συνεχή αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους, ενώ παράλληλα πολλά από αυτά έχουν βρίσκονται για χρόνια στους δρόμους και έχουν διανύσει σημαντικά χιλιόμετρα, αυξάνοντας την πιθανότητα βλαβών.

Τέλος, παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα plug-in υβριδικά μοντέλα, για τα οποία η ADAC κατέγραψε 59.985 κλήσεις οδικής βοήθειας, περίπου 13% περισσότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

