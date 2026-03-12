Αναστολή του «Pame Express»: Ηλικιακό όριο και γλώσσα φρενάρουν την πρόσληψη οδηγών – «Δύσκολες» και οι απολαβές (ηχητικό)

Η εταιρεία Cyprus Public Transport αναγκάζεται να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της υπηρεσίας Pame Express, λόγω έλλειψης οδηγών, όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου, στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 & 97,6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση». Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των βασικών γραμμών της εταιρείας και η κάλυψη των τακτικών δρομολογίων, τα οποία έχει αναλάβει από το 2020 σε Λευκωσία και Λάρνακα.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα μόλις επτά οδηγούς για την υπηρεσία Pame Express, γεγονός που δεν επαρκεί για τη διατήρηση όλων των δρομολογίων. Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηχριστοφόρου, η αναστολή δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού επηρεάζουν τη βασική υπηρεσία της εταιρείας και τη συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Το πρόβλημα της έλλειψης οδηγών δεν περιορίζεται στην Κύπρο, αλλά είναι πανευρωπαϊκό, με πολλούς νέους να μην επιλέγουν το επάγγελμα οδηγού. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, για να οδηγήσει κάποιος λεωφορείο πρέπει να είναι άνω των 24 ετών, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης η ηλικία είναι χαμηλότερη, ακόμη και στα 19. Επιπλέον, περιορισμοί όπως η απαίτηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η ανάγκη παραμονής έξι μηνών στη χώρα δυσκολεύουν την εργοδότηση οδηγών από το εξωτερικό.

Σε σχέση με τις απολαβές, ο κ. Χατζηχριστοφόρου ανέφερε ότι οι μισθοί εκκίνησης για νέους οδηγούς ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ και αυξάνονται με την εμπειρία, βάσει συλλογικών συμβάσεων. Τόνισε επίσης ότι η εταιρεία πληρώνει υπερωρίες και προσπαθεί να διατηρεί τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερες για το κοινό.

Η υπηρεσία Pame Express, σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρείται επιτυχημένη, καθώς εκτιμάται ότι αφαιρούσε περίπου 400 αυτοκίνητα ημερησίως από τους δρόμους, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Παρά την αναστολή της υπηρεσίας, η εταιρεία επιδιώκει να την επαναφέρει όταν επιλυθεί το πρόβλημα στελέχωσης και εξασφαλιστεί επαρκές προσωπικό για την κάλυψη των βασικών δρομολογίων.

Η αναστολή της υπηρεσίας Pame Express θα τεθεί σε ισχύ από τις 23 Μαρτίου, μέχρι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της έλλειψης οδηγών.

