Γιατρός ρίχνεται στη μάχη των εκλογών με το «Άλμα»: Το βιογραφικό της Δρος Ελλάδας Καλαϊτσίδου (εικόνα)

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει την ιατρό Ελλάδα Καλαϊτσίδου ως υποψήφια για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την ανακοίονωση του Κινήματος, πρόκειται για πρόσωπο που ενστερνίζεται και αντανακλά τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορεί να εκπροσωπήσει την κοινωνία και να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. «Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι και υπόλοιπες 13 υποψήφιοι και υποψήφιες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Με την πιο πάνω υποψήφια, ο μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων Βουλευτών είναι 43.

Βιογραφικό Σημείωμα Δρος Ελλάδας Καλαϊτσίδου Υποψήφιας Βουλεύτριας Πάφου

Γεννήθηκα το 1976 και ζω στην Πάφο. Είμαι Γενικός Ιατρός με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Για 15 χρόνια υπηρέτησα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου είχα την ευκαιρία να προσφέρω ουσιαστική φροντίδα στους ασθενείς και να συμβάλω καθημερινά στη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζομαι στο ΓεΣΥ, συμμετέχοντας ενεργά στην ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Μιλώ τέσσερις γλώσσες, γεγονός που με βοηθά να επικοινωνώ αποτελεσματικά και να εξυπηρετώ ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Με αίσθημα ευθύνης και βαθιά διάθεση προσφοράς προς την κοινωνία, επιθυμώ να συνεχίσω να συμβάλλω στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Πάφου.

Παράλληλα, μέσα από την ενεργό μου συμμετοχή στα κοινά, επιθυμώ να προσφέρω και στον πολιτικό χώρο, προωθώντας πολιτικές που στηρίζουν την υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών.

Στόχος μου είναι να συμβάλω  στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και ανθρώπινης κοινωνίας, όπου η φροντίδα για τον άνθρωπο και η ποιότητα ζωής αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

