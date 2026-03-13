Αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα συνετρίβη στο Ιράκ

Τέλος στο καθεστώς εκκένωσης στο Ακρωτήρι - Επιστροφή κατοίκων αποφάσισε το υπ. Εσωτερικών

Δεν παρατείνεται το καθεστώς εκκένωσης στην περιοχή Ακρωτηρίου, μετά από αξιολόγηση των δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ η περιοχή παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα με συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.

Την απόφαση να μην παραταθεί, στην παρούσα φάση, το καθεστώς εκκένωσης στην περιοχή Ακρωτηρίου έλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών, ύστερα από αξιολόγηση των δεδομένων που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες και σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες αρμόδιες κρατικές αρχές.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε, εκτιμήθηκε ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλλαν τη διατήρηση του μέτρου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί ο τερματισμός του καθεστώτος εκκένωσης. Για την απόφαση έχουν ήδη ενημερωθεί οι τοπικές αρχές και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Κουρίου και ο Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου.

Παρά τη λήξη της κατάστασης εκκένωσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η κατάσταση θα επαναξιολογείται σε συνεχή βάση. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η έγκαιρη λήψη μέτρων σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα που θα απαιτήσουν παρέμβαση.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που παραμένουν σε ισχύ, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή πραγματοποιώντας περιπολίες, με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης και την άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί.

