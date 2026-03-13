Live: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» λέει ο Τραμπ - Καταρρίφθηκε αερο-τάνκερ, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

To πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εντείνει τις ανησυχίες ότι η ένοπλη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αγορές ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία.

Στο Ιράκ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την απώλεια στρατιωτικού αεροσκάφους KC-135, με την οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, να αναλαμβάνει την ευθύνη, επικαλούμενη «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας».

Την ίδια στιγμή δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει σημαντικά αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

