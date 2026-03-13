Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Live: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» λέει ο Τραμπ - Καταρρίφθηκε αερο-τάνκερ, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

A plume of smoke rises after a strike in Tehran, Iran on Monday. (Mohsen Ganji / Associated Press)

Δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times  αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει σημαντικά αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

To  πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εντείνει τις ανησυχίες ότι η ένοπλη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αγορές ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία.

Στο Ιράκ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την απώλεια στρατιωτικού αεροσκάφους KC-135, με την οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, να αναλαμβάνει την ευθύνη, επικαλούμενη «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας».

Την ίδια στιγμή δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times  αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει σημαντικά αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό - Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr, Αlarabiya

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΙΣΡΑΗΛΙΡΑΝΗΠΑΠΟΛΕΜΟΣΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα