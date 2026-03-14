Ιρανός πρέσβης στον «Π»: «Η Κύπρος δεν είναι στόχος - Οι Κύπριοι δεν θέλουν Βάσεις εδώ»

H Κύπρος δεν αποτελεί στόχο στον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, δηλώνει κατηγορηματικά ο Ιρανός πρέσβης στην Κύπρο, Αλίρεζα Σαλαριάν. Μιλώντας στο «Politis to the point», ο διπλωμάτης με έδρα τη Λευκωσία είπε ότι το Ιράν δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο αλλά αξιωματούχοι στο υψηλότερο επίπεδο έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του και θα ανταποδώσει σε οποιοδήποτε σημείο ή στρατιωτική βάση στην περιοχή χρησιμοποιηθεί για επίθεση εναντίον της χώρας. «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε», είπε ο πρέσβης. Όταν ρωτήθηκε για επιθέσεις που στόχευσαν περιοχές που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση, ο Σαλαριάν απάντησε: «Τις αρνούμαστε. Δεν χτυπήσαμε το Ομάν. Δεν χτυπήσαμε την Κύπρο. Δεν χτυπήσαμε το Αζερμπαϊτζάν ή την Τουρκία. Ίσως επρόκειτο για false flag».

Για τις αναφορές ότι η Τουρκία αναχαίτισε τρίτο πύραυλο την Παρασκευή, ο πρέσβης είπε ότι το Ιράν έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Προηγουμένως, η ιρανική ηγεσία είχε ανακοινώσει ότι δεν στόχευσε καμία τοποθεσία στην Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο διπλωμάτης αναφέρθηκε στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, ότι το drone που έπληξε τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν προήλθε από το Ιράν. Δεδομένων των αναφορών που υποδηλώνουν ότι το drone προήλθε από τον νότιο Λίβανο, όταν ρωτήθηκε εάν το Ιράν μπορεί να συντόνισε με τη Χεζμπολάχ την επίθεση στις Βάσεις, ο πρέσβης απάντησε ότι η Χεζμπολάχ αποφασίζει μόνη της το τι θα κάνει.

Οι Βάσεις «δεν εμπλέκονται»

Ο πρέσβης δεν πιστεύει ότι για το drone υπεύθυνη ήταν η σιιτική μαχητική οργάνωση, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, επειδή ήδη ανακοινώσαμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει πληροφορίες ή επιβεβαίωση ότι οι Βάσεις εδώ έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ιράν. Αυτός είναι ο βασικός λόγος». Αντίθετα, λέει, στην ισραηλινή αεροπορική επίθεση κατά του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στην οποία συμμετείχαν και οι ΗΠΑ, «είχαμε αξιόπιστη πληροφόρηση ότι ίσως κάποιες φορές χρησιμοποιήθηκαν οι Βάσεις. Αλλά τώρα δεν έχουμε λάβει καμία είδηση ή πηγή που να επιβεβαιώνει ότι αυτές οι στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο», τονίζοντας πως όσο οι βρετανικές βάσεις ή οποιεσδήποτε άλλες βάσεις στην περιοχή δεν χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του Ιράν δεν αποτελούν στόχο.

«Οι Κύπριοι δεν θέλουν Βάσεις εδώ»

«Γνωρίζω ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν εμπλέκεται σε κανενός είδους πόλεμο, άμεσα ή έμμεσα. Οι (βρετανικές) στρατιωτικές βάσεις επίσης δεν ανήκουν στην κυπριακή κυβέρνηση και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία εξουσία πάνω στις Βάσεις. «Γνωρίζουμε επίσης ότι ο λαός στην Κύπρο δεν είναι ευχαριστημένος που υπάρχουν αυτές οι στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, επειδή η χώρα σας επιθυμεί να έχει ειρηνικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής», ανέφερε. «Ως τουριστικός προορισμός, η Κύπρος θέλει να έχει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Με τον τουρισμό ως κύρια πηγή εσόδων, δεν είναι καλό για τη χώρα να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους σύγκρουση», πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε γιατί οι Βάσεις χτυπήθηκαν εξαρχής, ο Σαλαριάν σημείωσε ότι επλήγησαν μόνο μία φορά και επανέλαβε την άποψή του ότι ίσως επρόκειτο για επιχείρηση «false flag».

Οι σχέσεις Ιράν–Κύπρου είναι καλές

Το Ιράν απολαύει «καλές σχέσεις» με την Κύπρο, τις οποίες δεν θέλει να βλάψει, είπε. Όταν ρωτήθηκε αν η Τεχεράνη επικοινώνησε με τη Χεζμπολάχ ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει νέα επίθεση, ο πρέσβης απάντησε: «Δεν έχω κάποιο σχόλιο σε αυτό. Αλλά αν η κυβέρνησή σας ή ίσως κάποια αρμόδια Αρχή επιβεβαιώσει 100% ότι το drone ή ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ και μας ζητήσει να κάνουμε κάτι, θα το εξετάσουμε, θα το ακολουθήσουμε. Αλλά μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καμία τέτοια επιβεβαίωση».

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και ως προεδρεύουσας αυτή την περίοδο της ΕΕ, ο Ιρανός διπλωμάτης αναγνώρισε ότι η Κύπρος είχε προσπαθήσει να διαδραματίσει ρόλο ενδιάμεσου μεταξύ Ιράν και ΕΕ πριν από τη σύγκρουση, και την ανάπτυξη διαλόγου με καλή πίστη, αλλά ο πόλεμος σταμάτησε αυτές τις προσπάθειες. Δεδομένης της εμπειρίας των Κυπρίων με πόλεμο και εισβολή, ο Σαλαριάν είπε ότι το Ιράν «αναμένει από τον λαό της Κύπρου να σταθεί στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

«Δύο μέτρα και σταθμά από ΕΕ»

Ο πρέσβης εξέφρασε ωστόσο βαθιά δυσαρέσκεια για την προσέγγιση των ευρωπαϊκών χωρών στη σύγκρουση στην περιοχή. Ενώ οι χώρες της ΕΕ υποστηρίζουν ότι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ, λέει, δεν είπαν τίποτα για έναν πόλεμο που δεν εγκρίθηκε από κανέναν διεθνή φορέα. Δεν υπήρξε ούτε διάθεση να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρόσθεσε. «Η ΕΕ ήταν ενωμένη εναντίον της Ρωσίας λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ιράν και Ουκρανίας;», διερωτήθηκε. Υποστήριξε επίσης ότι αν η ΕΕ είχε καταδικάσει «τον πρώτο γύρο του πολέμου τον περασμένο Ιούνιο», αυτό ίσως να έδινε περισσότερη ευκαιρία στη διπλωματία, αντί να δώσει «πράσινο φως» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επιτεθούν ξανά.

Όταν ρωτήθηκε αν οι αναφορές για βίαιη καταστολή διαδηλώσεων τον Ιανουάριο και για θανάτους αμάχων (κάποιες αναφορές μιλούν για 17.000) επηρέασαν την έλλειψη υποστήριξης από τις ευρωπαϊκές χώρες, ο πρέσβης υποστήριξε ότι το Ιράν αντιμετώπισε «τρομοκρατικές ενέργειες» στις 8–9 Ιανουαρίου, τις οποίες «κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δυστυχώς υποστήριξαν». Πρόσθεσε δε ότι ο επίσημος αριθμός των νεκρών ήταν 3.117.

Βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων

Ο Σαλαριάν αναρωτήθηκε γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την εκστρατεία βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου, όταν, μόλις δύο μέρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Γενεύη είχαν σημειώσει «πρόοδο». Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, και οι δύο πλευρές είχαν επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες ήταν καρποφόρες και εξέφρασαν την ελπίδα ότι τεχνικές συζητήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την επόμενη Δευτέρα. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, που πραγματοποιούσε διπλωματικές αποστολές, πέταξε στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσει Αμερικανούς αξιωματούχους για τις συνομιλίες της Γενεύης. «Είχαμε ήδη εγκρίνει όλα όσα απαιτούνταν από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Ο γενικός διευθυντής της IAEA βρισκόταν επίσης στη Γενεύη εκείνη την περίοδο», δήλωσε ο Σαλαριάν. «Στο πυρηνικό ζήτημα, ήμασταν πολύ κοντά. […] Δεν ξέρω τι συνέβη.»

Εύρος της ανταπόδοσης

Σχετικά με τα ιρανικά πλήγματα σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, ο πρέσβης υποστήριξε ότι το Ιράν επικεντρώνεται στη στόχευση στρατιωτικών βάσεων, όχι πολιτικών υποδομών. Όταν ρωτήθηκε για τα Στενά του Ορμούζ -ένα στενό πέρασμα μεταξύ Περσικού Κόλπου και Κόλπου του Ομάν, μέσω του οποίου περνά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου- ο Σαλαριάν είπε ότι το Ιράν δεν έχει κλείσει τα Στενά αλλά τα έχει θέσει υπό τον έλεγχό του. Απαγορεύει σε πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή άλλων χωρών που τα υποστηρίζουν να διέρχονται. «Αλλά τις προάλλες, είδα ότι Τουρκία και Ινδία είχαν πλοία που πέρασαν». Στο μεταξύ, η ιρανική κυβέρνηση εξακολουθεί να εξάγει το δικό της πετρέλαιο και φυσικό αέριο, είπε.

Τερματισμός του πολέμου

Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, έθεσε τρεις όρους την Τετάρτη για να τερματιστεί ο πόλεμος: αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, καταβολή αποζημιώσεων και ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις κατά μελλοντικής επίθεσης. Όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να τελειώσει η σύγκρουση, ο Ιρανός πρέσβης είπε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το «κυριότερο». Οι Ιρανοί δεν θέλουν να κάθονται στα σπίτια τους και ξαφνικά να βομβαρδίζονται ξανά επειδή οι ΗΠΑ αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα «προληπτικό» χτύπημα, είπε.

Τέλος ο Ιρανός διπλωμάτης κάλεσε όλες τις ξένες στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή να φύγουν, υποστηρίζοντας ότι αυτές αποτελούν πηγή αστάθειας και ανασφάλειας. Οι χώρες της περιοχής, διεμήνυσε, θα μπορούσαν να επιστρέψουν στη συζήτηση για ένα «Σύμφωνο Φιλίας», το οποίο, όπως τόνισε, το Ιράν ήταν έτοιμο να υπογράψει.