Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Πώς θα είναι ο καιρός την Κυριακή

Από το πρωί του Σαββάτου στις 7:00 βρίσκεται σε εξέλιξη κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους.

Η προειδοποίηση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 7:00 το πρωί της Κυριακής.

Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήττουν περιοδικά διάφορες περιοχές του νησιού, με πιθανότητα τοπικά η βροχόπτωση να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Χαμηλή πίεση με κέντρο στα νότια της Κύπρου επηρεάζει το νησί. Στην ατμόσφαιρα μέχρι αύριο θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Σε περίπτωση καταιγίδας δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανόν να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα βόρεια, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στο μηδέν στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περίπτωση καταιγίδας, δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο βράδυ αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Από αργά το απόγευμα της Τετάρτης αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεαταβολή μέχρι την Τετάρτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.