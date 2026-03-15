Στις πυρόπληκτες κοινότητες οι €890.000 που συγκεντρώθηκαν για τις πυρκαγιές - Στήριξη €60 εκατομμυρίων για τις πληγείσες περιοχές

Τα λεφτά που έδωσαν οι επιχειρήσεις και ο κόσμος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2025 στην επαρχία Λεμεσού, που ανέρχονται σε €890.000, θα διατεθούν στις επηρεαζόμενες κοινότητες για έργα που οι ίδες θα επιλέξουν, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, το Σάββατο, σε συνάντηση που είχε στην Πάχνα με τις κοινοτικές Αρχές της περιοχής της ορεινής Λεμεσού, για ανασκόπηση των ζητημάτων που αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €60 εκατομμυρίων. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε €400.000 για κάλυψη των έκτακτων αναγκών των Κοινοτικών Συμβουλίων, σε κονδύλι €850.000 για ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των πυρόπληκτων κοινοτήτων, σε €2,3 εκ. για κάλυψη βασικών αναγκών σε περίπου 300 οικογένειες. Επίσης, είπε ότι όσον αφορά το σχέδιο αποκατάστασης περιουσιών, αξιολογήθηκαν περίπου 940 αιτήσεις και οι συνολικές αποζημιώσεις εκτιμώνται γύρω στα €30 εκ. Είπε, ακόμα, ότι καταβλήθηκαν αποζημιώσεις περίπου €3,3 εκ. σε 1.435 γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τη θλίψη του για την απώλεια δύο συμπατριωτών μας κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι «η μνήμη τους μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε καταστροφή βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες και κοινότητες που δοκιμάζονται».

Εξέφρασε, επίσης, ευχαριστίες προς τους Πρόεδρους και μέλη των τοπικών Αρχών των Κοινοτήτων «για τη συνεργασία, για την προθυμία, τη συνδρομή σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια που συνεχίζεται εδώ και οκτώ μήνες», καθώς και όλο τον κρατικό μηχανισμό για την αμεσότητα και την ταχύτητα που υλοποιούνται τα μέτρα. Ευχαρίστησε, ακόμα, όλους τους εθελοντές και τις επιχειρήσεις για την έμπρακτη αλληλεγγύη που επέδειξαν.

«Η υπευθυνότητα της Κυβέρνησης μας για άμεση ανακούφιση των συμπολιτών μας που επλήγησαν, αποδεικνύεται από το οικονομικό μέγεθος των μέτρων που λάβαμε ως κυβέρνηση», είπε, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης με ένα συνολικό προϋπολογισμό περίπου €60 εκατομμυρίων, με ενέργειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων με στόχο πρωτίστως τη στήριξη των πληγεισών οικογενειών, την αποκατάσταση κατοικιών και περιουσιών, την επαναδραστηριοποίηση του πρωτογενούς τομέα, τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων, την αποκατάσταση των υποδομών και των δικτύων και φυσικά την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι για την άμεση στήριξη των κοινοτήτων αμέσως στις 25 Ιουλίου καταβλήθηκαν περίπου €400.000 για κάλυψη των έκτακτων αναγκών των Κοινοτικών Συμβουλίων, ενώ €850.000 δόθηκαν για ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των πυρόπληκτων κοινοτήτων. Πρόσθεσε ότι κατά το τρέχον έτος αναμένεται να διατεθούν στις 17 κοινότητες πυροσβεστικά οχήματα, που θα αγοραστούν σε ανοικτό διαγωνισμό από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού. Στο ίδιο πλαίσιο, είπε ότι τον Φεβρουάριο καταβλήθηκαν €20.000 στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεράποντα ως αντισταθμιστικό για την αναβάθμιση του Πάρκου, αφού διαθέτει δικό του πυροσβεστικό όχημα.

«Ανακοινώνω επίσης σήμερα την απόφαση που έχουμε λάβει. Τα λεφτά που έδωσαν οι επιχειρήσεις, ο κόσμος, δεν θα τα κρατήσει η κεντρική κυβέρνηση. Αυτά τα λεφτά ανακοινώνω σήμερα ότι θα κατανεμηθούν σε όλους εσάς. Μιλάμε για ένα υπολειπόμενο ποσό €890.000, τα οποία θα δοθούν στις κοινότητες για έργα που εσείς θα επιλέξετε», είπε ο Πρόεδρος, καλώντας τις κοινότητες να υλοποιήσουν έργα που απαιτούνται. Όπως είπε, η κατανομή των €890.000 θα προχωρήσει αμέσως.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι «μαζί με τις κοινότητες στηρίξαμε αμέσως κατά προτεραιότητα τις οικογένειες, τα νοικοκυριά, όλους αυτούς που επηρεάστηκαν. Καταβάλαμε αμέσως ένα ποσό των €2,3 εκ. για κάλυψη βασικών αναγκών σε περίπου 300 οικογένειες που έχασαν 296 οικίες ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις κατοικίες τους, για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων και την κάλυψη άμεσων βασικών αναγκών αλλά και για την ψυχολογική υποστήριξη».

Σημείωσε επίσης ότι από την πρώτη μέρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο, 246 ενήλικες και 88 παιδιά έχουν φιλοξενηθεί σε χώρους προσωρινής διαμονής. Πρόσθεσε ότι σημαντικό ποσό για τις δαπάνες φιλοξενίας καταβλήθηκε από ιδιωτικούς οργανισμούς που φιλοξένησαν τα παιδιά, τους πληγέντες στα υποστατικά.

Πρόσθεσε ότι από τις αρχές του Σεπτέμβρη εφαρμόστηκε πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για περίοδο μέχρι και δύο χρόνια. Μέχρι τις 5 Μαρτίου του 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έχουν επιδοτηθεί 134 οικογένειες, ενώ 89 από αυτές εξακολουθούν μέχρι αυτή τη στιγμή να επωφελούνται από το μέτρο.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοκοινωνική στήριξη των πληγέντων, ενώ καταγράφηκαν και οι κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες παρείχαν μέχρι σήμερα στήριξη, καθοδήγηση και δικτύωση σε περίπου 280 οικογένειες, αλλά και οικονομική βοήθεια για κάλυψη έκτακτων, βασικών ή εξειδικευμένων αναγκών που προέκυψαν. Σημείωσε ότι η κοινωνική στήριξη συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα συνεχιστεί για όσο χρειάζεται.

Όσον αφορά τις επιδιορθώσεις ζημιών σε περιουσίες, ο Πρόεδρος είπε ότι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ένα τόσο εκτεταμένο και οικονομικά γενναιόδωρο σχέδιο αποκατάστασης περιουσιών που καταστράφηκαν. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αξιολογήθηκαν περίπου 940 αιτήσεις και ήδη έχει αρχίσει η σταδιακή καταβολή των αποζημιώσεων. Συνολικά εκτιμώνται οι αποζημιώσεις γύρω στα €30 εκ. Ανέφερε ότι καταγράφηκαν 520 κατοικίες, εκ των οποίων 215 καταστράφηκαν ολοσχερώς και 305 υπέστησαν μερικές ζημιές μαζί με κάποιες άλλες αποθήκες και επαγγελματικά υποστατικά.

Σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, ο Πρόεδρος είπε ότι καταβλήθηκαν αποζημιώσεις περίπου €3,3 εκ. σε 1.435 γεωργούς και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Παράλληλα, προκηρύχθηκαν δύο διαδοχικά σχέδια για την επαναδραστηριοποίηση του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού €9 εκ. Μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν περίπου 1.140 αιτήσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές αξιολογήσεις και ήδη έχει καταβληθεί ποσό €2,5 εκ. σε 842 δικαιούχους, είπε.

Επίσης, όπως ανέφερε, από την 1η Αυγούστου 2025 μέχρι και το τέλος Ιουλίου του 2026 χαρίζεται ενοίκιο που αφορά 250 περίπου συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακής και κρατικής γης για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς και τουρκοκυπριακά υποστατικά που έχουν καταστραφεί.

Την ίδια στιγμή, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προχώρησε η αποκατάσταση ζωτικών υποδομών, ενώ η ΑΗΚ παραχώρησε στους κατοίκους των πληγεισών κοινοτήτων δωρεάν λογαριασμούς ρεύματος για δύο μήνες, ύψους 500 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Ταυτόχρονα, η ΑΤΗΚ αποκατάστησε και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας από τις 25 Ιουλίου του 2025, ενώ το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας αποκαταστάθηκε κατά 75% μέχρι το τέλος Ιουλίου και πλήρως μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2025.

Στα δίκτυα ύδρευσης έχουν ήδη εκτελεστεί εργασίες συνολικού ύψους €300.000, είπε, ενώ προκηρύχθηκε και σχέδιο χορηγιών για προμήθεια γεννητριών από τις κοινότητες. Σημείωσε ότι από τις 39 αιτήσεις που υποβλήθηκαν παγκύπρια, οι 33 αφορούν κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού.

Αναφερόμενος στην περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "από την πρώτη στιγμή αποτελεί προτεραιότητα μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο δράσης που καλύπτει όλες τις πτυχές της αποκατάστασης και του οποίου η πλειονότητα των προβλεπόμενων παρεμβάσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί". Σημείωσε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαχείριση αποβλήτων με δαπάνη €220.000, η οποία καταβλήθηκε σε κοινότητες, αντιπλημμυρική προστασία με συνολική αξία εργασιών €485.000 και δράσεις για διαχείριση της άγριας ζωής. Παράλληλα, υλοποιούνται δενδροφυτεύσεις και περιποίηση της βλάστησης.

Όσον αφορά τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου, ο Πρόεδρος είπε ότι καταβλήθηκε σε 31 επιχειρήσεις στην περιοχή ποσό €870.000 ως αποζημίωση για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, προμήθειες που καταστράφηκαν, καθώς και €640.000 για ζημιές σε οχήματα και μηχανήματα. "Προχωρήσαμε στη στήριξη των εργαζομένων και των αυτοτελώς εργαζομένων που επηρεάστηκαν από τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Για τον σκοπό αυτό παραχωρήσαμε μηνιαία αποζημίωση για περίοδο τριών μηνών με συνολικό ποσό €421.000".

Ιδιαίτερη μέριμνα, ανέφερε, δόθηκε και στον τουριστικό τομέα των περιοχών. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκε εφάπαξ ενίσχυση €1.000 ανά κλίνη σε 27 επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό €127.000 και εφάπαξ ενίσχυση ύψους 40% του κύκλου εργασιών τόσο στα τουριστικά καταλύματα, σε παραδοσιακές υποδομές όσο και σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα.

Για την αποκατάσταση των πολιτιστικών μνημείων έγινε συνολική επιθεώρηση των κηρυγμένων αρχαίων μνημείων των περιοχών και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης τους, ενώ παράλληλα οι τοπικές κοινωνίες στηρίχθηκαν με περίπου €50.000 που κατανεμήθηκαν για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και €20.000 μέσω του προγράμματος πολιτιστικής αποκέντρωσης.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης φυσικών καταστροφών και τη δημιουργία ενός μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

«Με την ίδια υπευθυνότητα που ανταποκριθήκαμε σε σχέση με τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν, με τις συνέπειες της πυρκαγιάς, με την ίδια υπευθυνότητα θα ανταποκριθούμε και στο θέμα των επηρεαζόμενων από αυτή τη σημερινή δύσκολη στιγμή», είπε αναφερόμενος στα προβλήματα της κτηνοτροφίας. «Είναι δύσκολες στιγμές και χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις, βλέποντας το μέλλον και τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε συγκεκριμένο πλάνο, όπως ακριβώς κάναμε σε αυτή την περίπτωση, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί για να γνωρίζουν όλοι οι επηρεαζόμενοι», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ