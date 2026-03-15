Κακοκαιρία: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε 38 κλήσεις σε όλη την Κύπρο ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική για αντιμετώπιση περιστατικών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ενώ η Αστυνομία αναφέρεται στα προβλήματα που προκαλούν στο οδικό δίκτυο οι βροχοπτώσεις και οι δυνατοί ανέμοι προτρέποντας τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέας Κεττής αναφέρει ότι οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν σε τέσσερα περιστατικά, που αφορούσαν μετακίνηση δέντρου που έπεσε λόγω του ανέμου. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού ανταποκρίθηκαν σε εννέα κλήσεις σε Λεμεσό, Άγιο Τύχωνα και Δορά, εκ των οποίων οι επτά αφορούσαν μετακίνηση δέντρου και οι δύο μετακίνηση τσίγκου. Σημειώνεται ότι από την πτώση δέντρων προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου ανταποκρίθηκαν σε τέσσερις κλήσεις σε Πάφο, Αγία Μαρίνα, Πωμό και Πόλη Χρυσοχούς, για μετακίνηση δέντρων και μετακίνηση στεγάστρου που έπεσε. Προστίθεται ότι και στην επαρχία Πάφου προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα από πτώση δέντρων. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου ανταποκρίθηκαν σε πέντε κλήσεις σε Πρωταρά, Παραλίμνι, Δερύνεια και Ξυλοφάγου, για μετακίνηση δέντρου, αλλά και για επικίνδυνη σκαλωσιά και πινακίδες εστιατορίων και καφέ που παρασύρθηκαν από τον άνεμο.

Η Αστυνομία σε δική της ανάρτηση στο Χ υπογραμμίζει ότι οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας τους αναμμένα, καθώς σε πολλές περιοχές επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχοπτώσεις και δυνατούς ανέμους με αποτέλεσμα να προκαλούνται διάφορα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΥΠΡΟΣκακοκαιρία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

