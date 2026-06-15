Καταγγελία Άριστου Δαμιανού για επίδοση εξωδίκων τροχαίας στα οδοφράγματα - Καλεί στη Βουλή Υπουργό και Αρχηγό Αστυνομίας

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο η Αστυνομία φέρεται να επιδίδει εξώδικα τροχαίας στα οδοφράγματα διατυπώνει ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ο οποίος προαναγγέλλει ότι θα κληθούν εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής τόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης όσο και ο Αρχηγός Αστυνομίας για να δώσουν εξηγήσεις.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, έλαβε ενημέρωση ότι μέλη της Αστυνομίας προχωρούν σε ταυτοποίηση πολιτών και επίδοση εξωδίκων στα οδοφράγματα, πρακτική την οποία χαρακτηρίζει «παράνομη και έκνομη», υποστηρίζοντας ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι παρά τις προειδοποιήσεις μας στη Βουλή και δημόσια, η Αστυνομία παράνομα και έκνομα ταυτοποιεί πολίτες και επιδίδει εξώδικα στα οδοφράγματα. Καθιστώ θεσμικά υπεύθυνους τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας, οι οποίοι θα κληθούν στη Βουλή ξανά για να δώσουν εξηγήσεις. Ο νόμος προνοεί διαδικασία επίδοσης και δεν είναι αυτή», αναφέρει χαρακτηριστικά.