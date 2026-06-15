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Καταδικάστηκε σε φυλάκιση για βιασμούς και ενδοοικογενειακή βία ο γιος της πριγκίπισσας Νορβηγίας

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Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία και άλλα αδικήματα

Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών καταδικάστηκε ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, θετός γιος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον της Νορβηγίας, μετά την καταδίκη του για δύο βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία και άλλα αδικήματα.

Ο 29χρονος Χόιμπι είναι γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση της. Εντάχθηκε στο περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας το 2001, όταν η μητέρα του παντρεύτηκε τον Χάακον. Δεν κατέχει βασιλικό τίτλο ούτε έχει επίσημο ρόλο στον βασιλικό οίκο.

Σύμφωνα με την απόφαση δικαστηρίου του Όσλο, ο Χόιμπι κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού που αντιμετώπιζε, ενώ απαλλάχθηκε από τις άλλες δύο. Καταδικάστηκε επίσης για αδικήματα που συνδέονται με βία σε στενή σχέση και άλλες κατηγορίες.

Ο ίδιος είχε δηλώσει αθώος για τις σοβαρότερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και οι κατηγορίες βιασμού, ενώ είχε παραδεχθεί ορισμένα ελαφρότερα αδικήματα.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή επτά ετών και επτά μηνών. Το δικαστήριο επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Ο Χόιμπι έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Πηγή: Reuters, The Guardian

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