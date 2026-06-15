Ο άνθρωπος–σκιά του Τραμπ, ο «ψυχίατρος» του Αμερικανού προέδρου: Ποιος είναι Μπόρις Έπσταϊν

Ο Μπόρις Έπσταϊν έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ – έναν άνθρωπο που κινείται συνήθως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά βρίσκεται πολύ κοντά στον πυρήνα της εξουσίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Έπσταϊν είναι τόσο σταθερή παρουσία στον Λευκό Οίκο, ώστε συμμετέχει ακόμη και σε συσκέψεις στο Οβάλ Γραφείο, με ορισμένους παρευρισκόμενους να μη γνωρίζουν καν ότι βρίσκεται στη γραμμή. Ο ίδιος ο Τραμπ, όπως αναφέρουν πρόσωπα που γνωρίζουν τη ρουτίνα του, τον βάζει συχνά σε ανοικτή ακρόαση κατά τη διάρκεια συζητήσεων.

Η επιρροή του δεν οφείλεται μόνο στο ότι ακούει όσα λέγονται γύρω από τον πρόεδρο, αλλά και στο ότι ο Τραμπ φαίνεται να ακούει εκείνον. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Axios, έχει αστειευτεί λέγοντας πως ο Έπσταϊν είναι «σαν τον ψυχίατρό» του, λόγω της συχνότητας με την οποία συνομιλούν και της υποστήριξης που του προσφέρει. Ένας σύμβουλος, ωστόσο, εμφανίζεται πιο επικριτικός, περιγράφοντάς τον ως άνθρωπο που λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά ως εμψυχωτής του προέδρου.

Ως ανώτερος προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, ο Έπσταϊν έχει επιβλέψει ένα κύμα ασυνήθιστα επιθετικών αστικών αγωγών εναντίον μέσων ενημέρωσης και τεχνολογικών εταιρειών. Το Axios αναφέρει πως ο Τραμπ έχει πετύχει σημαντικούς συμβιβασμούς ή νίκες με εταιρείες όπως το ABC, το CBS, η Meta, η Google και η X, ενώ παραμένουν ανοικτές δικαστικές διαμάχες με άλλα μεγάλα μέσα και οργανισμούς.

Ο ρόλος του Έπσταϊν ενισχύθηκε ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο του 2024, όταν ο Τραμπ αντιμετώπιζε πολλαπλές ποινικές και αστικές υποθέσεις. Σύμφωνα με το Axios, ο Έπσταϊν συνέβαλε στη συγκρότηση της νομικής ομάδας και στη χάραξη μιας στρατηγικής υψηλού ρίσκου, με συνεχείς προσφυγές, σύγκρουση σε κάθε μέτωπο και πολιτική πίεση προς δικαστές και εισαγγελείς.

Ο Στιβ Μπάνον, πρώην αξιωματούχος της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ και επιδραστική φωνή του κινήματος MAGA, δήλωσε στο Axios ότι ο Έπσταϊν «παρέδωσε» σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ είτε θα κατέληγε στη φυλακή είτε θα επέστρεφε στην προεδρία. Άλλος τακτικός επισκέπτης του Λευκού Οίκου τον περιέγραψε ως τον άνθρωπο που «λύνει τα προβλήματα» του προέδρου.

Η επιρροή του, πάντως, δεν περιορίζεται στα δικαστήρια. Τον Απρίλιο ορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Trump Media, ενώ πρόσωπα γύρω από τον Τραμπ εκτιμούν ότι διαθέτει σημαντική επιρροή και στο υπουργείο Δικαιοσύνης, λόγω της στενής του σχέσης με τον Τοντ Μπλανς.

Το Axios σημειώνει επίσης ότι ο Έπσταϊν επισκέπτεται το Οβάλ Γραφείο περίπου μία φορά την εβδομάδα και βρίσκεται σε διαρκή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ. Παρά τις επικρίσεις που δέχεται από ορισμένους στο εσωτερικό του περιβάλλοντος του προέδρου, η θέση του φαίνεται να παραμένει ισχυρή.

Η διαδρομή του στον κόσμο του Τραμπ ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία, όταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος τον πρόσεξε να τον υπερασπίζεται σε τηλεοπτικές εμφανίσεις. Μετά τη ρήξη του Τραμπ με τον Μάικλ Κόεν, ο Έπσταϊν άρχισε σταδιακά να καλύπτει το κενό στον στενό νομικό και πολιτικό κύκλο του.

Σήμερα, σύμφωνα με το Axios, ο Μπόρις Έπσταϊν θεωρείται ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη πρόσβαση στον Τραμπ – ένας σύμβουλος που συνδυάζει τον ρόλο του δικηγόρου, του πολιτικού διαμεσολαβητή και του προσωπικού εμψυχωτή του προέδρου.