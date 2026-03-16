Έρχονται βροχές ξανά προς το τέλος της εβδομάδας - Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ σήμερα, ο καιρός αναλυτικά

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα νότια παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοδυτικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος ενώ την Τετάρτη πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση.