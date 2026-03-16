Ανώτατο: Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Σιζόπουλου

Με τις αγορεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας και της υπεράσπισης, συνεχίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο η διαδικασία άρσης της βουλευτικής ασυλίας του πρώην προεδρου της ΕΔΕΚ και βουλευτή Μαρίνου Σιζόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη δικάσιμο οι νομικοί εκπρόσωποι του κ. Σιζόπουλου ενημέρωσαν ότι δεν θα έχουν ένσταση στο αίτημα που καταχώρησε η Νομική Υπηρεσία.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης ανέφερε ότι υιοθετούν την ένορκο δήλωση και την γραπτή αγόρευση που κατέθεσαν στις 13 Μαρτίου. Τόνισε ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η νομολογία για χορήγηση τέτοιας άδειας από το Ανώτατο Δικαστήριο. Επεσήμανε ότι «ζητούμε να αφεθεί η διαδικασία να εξελιχθεί ωσάν να πρόκειται για οποιοδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας».

Από την πλευρά του, ο Κρις Τριανταφυλλίδης, δικηγόρος του Μαρίνου Σιζόπουλου, επανέλαβε ότι έχουν ένσταση στην αίτηση για άρση της ασυλίας.

«Η κάθετη διαφωνία μας αφορά στα γεγονότα της υπόθεσης και οποιαδήποτε προσπάθεια απόδοσης ποινικής ευθύνης».

Ο κ. Τριανταφυλλίδης σημείωσε ότι δεν φέρουν ένσταση, καθώς ο κ. Σιζόπουλος δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση από εκείνη που θα είχε οποιοσδήποτε άλλος πολίτης της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ακόμη ότι η πλευρά του λυπάται που το ζήτημα δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα, λέγοντας ότι η υπόθεση είχε τεθεί από το 2019 από τον ίδιο τον κ. Σιζόπουλο στις αστυνομικές αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των δύο πλευρών, η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κατερίνα Σταματίου, ανακοίνωσε ολιγόλεπτο διάλειμμα, γνωστοποιώντας ότι το Δικαστήριο θα επανέλθει με την απόφασή του.

Το Δικαστήριο, μετά από σύντομο διάλειμμα, εξέδωσε την απόφαση για άρση της ασυλίας του κ. Σιζόπουλου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα βασίζεται σε γνήσιους λόγους που απαιτούν την άμεση διερεύνηση. Οι αρχές του κράτους δικαίου υπαγορεύουν ισονομία και ισοπολιτεία, ενώ η αρχή της ασυλίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.