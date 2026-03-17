Τραυματισμός 91χρονου πεζού σε οδική σύγκρουση στα Λατσιά

Άντρας ηλικίας 91 ετών τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι σε οδική σύγκρουση στα Λατσιά και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή και εκτός κινδύνου, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν τη 1.00 μ.μ. χθες, σε δρόμο στα Λατσιά, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 28 ετών παρέσυρε τον 91χρονο, ο οποίος κινείτο πεζός.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Όπως αναφέρεται, από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 91χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι. Κρατήθηκε για νοσηλεία, με τους θεράποντες ιατρούς να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.



