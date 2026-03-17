Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τραυματισμός 91χρονου πεζού σε οδική σύγκρουση στα Λατσιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άντρας ηλικίας 91 ετών τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι σε οδική σύγκρουση στα Λατσιά και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή και εκτός κινδύνου, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν τη 1.00 μ.μ. χθες, σε δρόμο στα Λατσιά, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 28 ετών παρέσυρε τον 91χρονο, ο οποίος κινείτο πεζός.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Όπως αναφέρεται, από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 91χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι. Κρατήθηκε για νοσηλεία, με τους θεράποντες ιατρούς να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα